https://tr.sputniknews.com/20220807/reklaminda-tayvani-ulke-olarak-gosteren-snickers-cinden-ozur-diledi-1059609064.html

Reklamında Tayvan'ı 'ülke' olarak gösteren Snickers, Çin'den özür diledi

Reklamında Tayvan'ı 'ülke' olarak gösteren Snickers, Çin'den özür diledi

ABD merkezli çikolata şirketi Mars, Snickers ürünü için hazırlanan ve Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak gösterildiği reklamı sebebiyle Çin'den özür diledi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T06:12+0300

2022-08-07T06:12+0300

2022-08-07T06:12+0300

dünya

çin

tayvan

snickers

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Snickers çikolatalarının üretici firması Mars Wrigley, Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak gösteren reklamı sebebiyle sosyal medya üzerinden özür metni yayınladı.Rueters'ın haberine göre; "yalnızca Güney Kore, Malezya ve Tayvan 'ülkelerinde' satışa çıkacağı" belirtilen sınırlı sayıdaki Snickers çikolatasını tanıtan reklam, Çin mikroblog platformu Weibo'da viral oldu.Üretici firma Mars Wrigley, Snickers China Weibo hesabından Çin'e yönelik bir özür yayınladı ve ilgili içeriğin değiştirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220806/cinden-abdye-uyari-tayvan-krizini-buyutecek-adimlardan-kacinin-1059596931.html

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çin, tayvan, snickers