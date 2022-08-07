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Reklamında Tayvan'ı 'ülke' olarak gösteren Snickers, Çin'den özür diledi
Reklamında Tayvan'ı 'ülke' olarak gösteren Snickers, Çin'den özür diledi
ABD merkezli çikolata şirketi Mars, Snickers ürünü için hazırlanan ve Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak gösterildiği reklamı sebebiyle Çin'den özür diledi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T06:12+0300
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dünya
çin
tayvan
snickers
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Snickers çikolatalarının üretici firması Mars Wrigley, Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak gösteren reklamı sebebiyle sosyal medya üzerinden özür metni yayınladı.Rueters'ın haberine göre; "yalnızca Güney Kore, Malezya ve Tayvan 'ülkelerinde' satışa çıkacağı" belirtilen sınırlı sayıdaki Snickers çikolatasını tanıtan reklam, Çin mikroblog platformu Weibo'da viral oldu.Üretici firma Mars Wrigley, Snickers China Weibo hesabından Çin'e yönelik bir özür yayınladı ve ilgili içeriğin değiştirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220806/cinden-abdye-uyari-tayvan-krizini-buyutecek-adimlardan-kacinin-1059596931.html
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çin, tayvan, snickers

Reklamında Tayvan'ı 'ülke' olarak gösteren Snickers, Çin'den özür diledi

06:12 07.08.2022
© FlickrSnickers
Snickers - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Flickr
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ABD merkezli çikolata şirketi Mars, Snickers ürünü için hazırlanan ve Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak gösterildiği reklamı sebebiyle Çin'den özür diledi.
Snickers çikolatalarının üretici firması Mars Wrigley, Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak gösteren reklamı sebebiyle sosyal medya üzerinden özür metni yayınladı.
Rueters'ın haberine göre; "yalnızca Güney Kore, Malezya ve Tayvan 'ülkelerinde' satışa çıkacağı" belirtilen sınırlı sayıdaki Snickers çikolatasını tanıtan reklam, Çin mikroblog platformu Weibo'da viral oldu.
Üretici firma Mars Wrigley, Snickers China Weibo hesabından Çin'e yönelik bir özür yayınladı ve ilgili içeriğin değiştirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Mars Wrigley, Çin'in milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor ve iş operasyonlarını Çin'in yerel yasa ve düzenlemelerine uygun şekilde yürütmektedir."
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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