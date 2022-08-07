https://tr.sputniknews.com/20220807/roger-waters-tayvan-cinin-bir-parcasi-1059632905.html

Roger Waters: Tayvan, Çin'in bir parçası

Roger Waters: Tayvan, Çin'in bir parçası

Pink Floyd grubunun kurucu üyesi Roger Waters, CNN'e verdiği bir röportajda "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" ifadesini kullanan... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T20:05+0300

2022-08-07T20:05+0300

2022-08-08T01:22+0300

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roger waters

tayvan

çin

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Ünlü sanatçı Roger Waters, CNN’e verdiği röportajda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Kuzey Amerika’daki konserleri sırasında gösterdiği videolardan birinde ABD Başkanı Joe Biden için 'savaş suçlusu' diyen Waters, bunun sebebinin sorulması üstüne şunları söyledi:'Rusya sınırlarına dayanmayacaklarına söz vermişlerdi'CNN sunucusunun itirazlarına katılmadığını belirten Water, "Yani 'Bu savaş bugün başladı' diyebilirsiniz, '2008'de başladı' diyebilirsiniz. Savaş neticede NATO'nun Rusya sınırlarına, Doğu Avrupa'ya dayanmasındaki aksiyon ve reaksiyonla ilgili. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ülkenin bütün Doğu Avrupa'dan çekilmesini görüşürken bunu yapmayacaklarına söz vermişlerdi" dedi.Waters, "Kurtarıcılar olarak rolümüz ne olacak?" sorusunaysa "Kurtarıcı rolümüz yok. Neden bahsediyorsun?" yanıtını verdi. Spiker Smerconish, II. Dünya Savaşı'ndan örnek verince Waters, ABD'nin Pearl Harbor saldırısı yüzünden savaşa girdiğini ifade etti.'23 milyon Rus, bizi Nazi tehdidinden korurken öldü'Sunucu Michael Smerconish ise "Tanrı'ya şükür ABD savaşa girdi, değil mi?" diye sorunca Waters, "Tanrı'ya şükür Ruslar o vakte kadar kanlı savaşı neredeyse kazanmıştı. 23 milyon Rusun seni ve beni Nazi tehdidinden korurken öldüklerini unutma" dedi.Bunun ardından spiker "Rusların savaştan ders çıkarıp Ukrayna'yı istila etmeyeceğini sanırdınız" ifadesini kullandı. Waters, "Michael sana biraz daha okumanı ve Çinliler Meksika ve Kanada'ya nükleer füze yerleştirirse ABD'nin ne yapacağını anlamaya çalışmanı öneriyorum" yorumunu yaptı.Ünlü sanatçı ayrıca Smerconish'in "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" değerlendirmesineyse şu yanıtı verdi:Medvedev: Batı’da aklı başında insanlar var, sonsuza dek Pink Floyd!Rusya’nın Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev de Waters’ın söz konusu değerlendirmelerine ilişkin, “Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Ukrayna'daki ateşi Biden'ın yaktığına inanıyor. Ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu, NATO'nun genişlemesine yanıtımızdır. Batı’da hâlâ aklı başında insanlar var. Sonsuza dek Pink Floyd!" yorumunu yaptı.

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roger waters, tayvan, çin