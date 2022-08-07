Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220807/roger-waters-tayvan-cinin-bir-parcasi-1059632905.html
Roger Waters: Tayvan, Çin'in bir parçası
Roger Waters: Tayvan, Çin'in bir parçası
Pink Floyd grubunun kurucu üyesi Roger Waters, CNN'e verdiği bir röportajda "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" ifadesini kullanan... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T20:05+0300
2022-08-08T01:22+0300
dünya
roger waters
tayvan
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103499/90/1034999078_0:194:3731:2292_1920x0_80_0_0_5ba7555675c4774f7c2666d4023c6055.jpg
Ünlü sanatçı Roger Waters, CNN’e verdiği röportajda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Kuzey Amerika’daki konserleri sırasında gösterdiği videolardan birinde ABD Başkanı Joe Biden için 'savaş suçlusu' diyen Waters, bunun sebebinin sorulması üstüne şunları söyledi:'Rusya sınırlarına dayanmayacaklarına söz vermişlerdi'CNN sunucusunun itirazlarına katılmadığını belirten Water, "Yani 'Bu savaş bugün başladı' diyebilirsiniz, '2008'de başladı' diyebilirsiniz. Savaş neticede NATO'nun Rusya sınırlarına, Doğu Avrupa'ya dayanmasındaki aksiyon ve reaksiyonla ilgili. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ülkenin bütün Doğu Avrupa'dan çekilmesini görüşürken bunu yapmayacaklarına söz vermişlerdi" dedi.Waters, "Kurtarıcılar olarak rolümüz ne olacak?" sorusunaysa "Kurtarıcı rolümüz yok. Neden bahsediyorsun?" yanıtını verdi. Spiker Smerconish, II. Dünya Savaşı'ndan örnek verince Waters, ABD'nin Pearl Harbor saldırısı yüzünden savaşa girdiğini ifade etti.'23 milyon Rus, bizi Nazi tehdidinden korurken öldü'Sunucu Michael Smerconish ise "Tanrı'ya şükür ABD savaşa girdi, değil mi?" diye sorunca Waters, "Tanrı'ya şükür Ruslar o vakte kadar kanlı savaşı neredeyse kazanmıştı. 23 milyon Rusun seni ve beni Nazi tehdidinden korurken öldüklerini unutma" dedi.Bunun ardından spiker "Rusların savaştan ders çıkarıp Ukrayna'yı istila etmeyeceğini sanırdınız" ifadesini kullandı. Waters, "Michael sana biraz daha okumanı ve Çinliler Meksika ve Kanada'ya nükleer füze yerleştirirse ABD'nin ne yapacağını anlamaya çalışmanı öneriyorum" yorumunu yaptı.Ünlü sanatçı ayrıca Smerconish'in "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" değerlendirmesineyse şu yanıtı verdi:Medvedev: Batı’da aklı başında insanlar var, sonsuza dek Pink Floyd!Rusya’nın Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev de Waters’ın söz konusu değerlendirmelerine ilişkin, “Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Ukrayna'daki ateşi Biden'ın yaktığına inanıyor. Ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu, NATO'nun genişlemesine yanıtımızdır. Batı’da hâlâ aklı başında insanlar var. Sonsuza dek Pink Floyd!" yorumunu yaptı.
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103499/90/1034999078_207:0:3522:2486_1920x0_80_0_0_dc4d2abb8736529908af3821a23542ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
roger waters, tayvan, çin

Roger Waters: Tayvan, Çin'in bir parçası

20:05 07.08.2022 (güncellendi: 01:22 08.08.2022)
© AP Photo / Gregorio BorgiaFormer member of Pink Floyd, British singer and songwriter Roger Waters performs during his concert of the Us+Them tour in Rome's Circus Maximus, Saturday, July 14, 2018
Former member of Pink Floyd, British singer and songwriter Roger Waters performs during his concert of the Us+Them tour in Rome's Circus Maximus, Saturday, July 14, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Abone olTelegram
Pink Floyd grubunun kurucu üyesi Roger Waters, CNN'e verdiği bir röportajda "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" ifadesini kullanan sunucuya "Tayvan'ı kuşatmıyorlar, Tayvan Çin'in bir parçası ve bu 1948'den beri tüm uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Git bunun hakkında oku" yanıtı verdi.
Ünlü sanatçı Roger Waters, CNN’e verdiği röportajda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kuzey Amerika’daki konserleri sırasında gösterdiği videolardan birinde ABD Başkanı Joe Biden için 'savaş suçlusu' diyen Waters, bunun sebebinin sorulması üstüne şunları söyledi:
“Hepsinden önce Ukrayna’da yangını körüklüyor. Bu, çok büyük bir suç. Amerika Birleşik Devletleri, kaç Rusun ölümüne neden olduğunu bilmediğimiz bu korkunç savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy’i neden müzakere masasına oturmaya teşvik etmiyor?”

'Rusya sınırlarına dayanmayacaklarına söz vermişlerdi'

CNN sunucusunun itirazlarına katılmadığını belirten Water, "Yani 'Bu savaş bugün başladı' diyebilirsiniz, '2008'de başladı' diyebilirsiniz. Savaş neticede NATO'nun Rusya sınırlarına, Doğu Avrupa'ya dayanmasındaki aksiyon ve reaksiyonla ilgili. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ülkenin bütün Doğu Avrupa'dan çekilmesini görüşürken bunu yapmayacaklarına söz vermişlerdi" dedi.
Waters, "Kurtarıcılar olarak rolümüz ne olacak?" sorusunaysa "Kurtarıcı rolümüz yok. Neden bahsediyorsun?" yanıtını verdi. Spiker Smerconish, II. Dünya Savaşı'ndan örnek verince Waters, ABD'nin Pearl Harbor saldırısı yüzünden savaşa girdiğini ifade etti.

'23 milyon Rus, bizi Nazi tehdidinden korurken öldü'

Sunucu Michael Smerconish ise "Tanrı'ya şükür ABD savaşa girdi, değil mi?" diye sorunca Waters, "Tanrı'ya şükür Ruslar o vakte kadar kanlı savaşı neredeyse kazanmıştı. 23 milyon Rusun seni ve beni Nazi tehdidinden korurken öldüklerini unutma" dedi.
Bunun ardından spiker "Rusların savaştan ders çıkarıp Ukrayna'yı istila etmeyeceğini sanırdınız" ifadesini kullandı. Waters, "Michael sana biraz daha okumanı ve Çinliler Meksika ve Kanada'ya nükleer füze yerleştirirse ABD'nin ne yapacağını anlamaya çalışmanı öneriyorum" yorumunu yaptı.
Ünlü sanatçı ayrıca Smerconish'in "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" değerlendirmesineyse şu yanıtı verdi:
"Tayvan'ı kuşatmıyorlar, Tayvan Çin'in bir parçası ve bu 1948'den beri tüm uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Bunu bilmiyorsan yeterince okumuyorsun, git bunun hakkında oku."

Medvedev: Batı’da aklı başında insanlar var, sonsuza dek Pink Floyd!

Rusya’nın Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev de Waters’ın söz konusu değerlendirmelerine ilişkin, “Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Ukrayna'daki ateşi Biden'ın yaktığına inanıyor. Ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu, NATO'nun genişlemesine yanıtımızdır. Batı’da hâlâ aklı başında insanlar var. Sonsuza dek Pink Floyd!" yorumunu yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала