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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220807/rostechin-youtube-kanali-yaptirimlar-nedeniyle-engellendi---1059613887.html
Rostech’in YouTube kanalı yaptırımlar nedeniyle engellendi
Rostech’in YouTube kanalı yaptırımlar nedeniyle engellendi
Rusya’nın en büyük devlet sanayi şirketi Rostech, Google’dan yaptırımlar nedeniyle YouTube kanalının engellendiği konusunda bildirim aldığını ve Rus video... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T10:29+0300
2022-08-07T10:30+0300
rostech
google
youtube
ukrayna krizi
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Rostech’in konuya ilişkin açıklamasında, şirketin Google’dan yaptırımlar nedeniyle YouTube kanalının engellendiği konusunda bildirim aldığı ve bugünden itibaren Rus video paylaşım platformu RuTube'a geçeceği belirtildi. Açıklamada, “Bugün Google, yaptırımlarla ilgili olarak Rostech'in YouTube kanalının engellendiğini bildirdi. Kanalımız yaklaşık 45 bin abonesi olan ve yılda yüzbinlerce izleyici tarafından izlenen, Rus teknolojisini, mühendislerimizi ve tasarımlarımızı anlatan kanaldı. Batı demokrasisinin aslında ne olduğunun açık bir örneği” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca şirket yetkililerinin böyle bir gelişmeye hazır oldukları ve 230’un üzerinde olan videoların tamamının Rus platformuna aktarıldığı vurgulanarak, “Bugünden itibaren bizi RuTube’da izleyebilirsiniz” denildi. Rusya’nın 60 bölgesinde 800'ün üzerinde bilim ve endüstri kuruluşunu birleştiren Rostech uçak mühendisliği, elektronik, tıbbi teknolojiler ve yenilikçi malzemeler alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketinin portföyünde AvtoVAZ, Kamaz, Birleşik Uçak Şirketi (UAC), Rus Helikopterleri ve Birleşik Motor Yapım Şirketi (UEC) gibi sanayi devleri yer alıyor.
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Rostech’in YouTube kanalı yaptırımlar nedeniyle engellendi

10:29 07.08.2022 (güncellendi: 10:30 07.08.2022)
© REUTERSYouTube logo
YouTube logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© REUTERS
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Rusya’nın en büyük devlet sanayi şirketi Rostech, Google’dan yaptırımlar nedeniyle YouTube kanalının engellendiği konusunda bildirim aldığını ve Rus video platformu RuTube’a geçtiğini açıkladı.
Rostech’in konuya ilişkin açıklamasında, şirketin Google’dan yaptırımlar nedeniyle YouTube kanalının engellendiği konusunda bildirim aldığı ve bugünden itibaren Rus video paylaşım platformu RuTube'a geçeceği belirtildi.
Açıklamada, “Bugün Google, yaptırımlarla ilgili olarak Rostech'in YouTube kanalının engellendiğini bildirdi. Kanalımız yaklaşık 45 bin abonesi olan ve yılda yüzbinlerce izleyici tarafından izlenen, Rus teknolojisini, mühendislerimizi ve tasarımlarımızı anlatan kanaldı. Batı demokrasisinin aslında ne olduğunun açık bir örneği” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca şirket yetkililerinin böyle bir gelişmeye hazır oldukları ve 230’un üzerinde olan videoların tamamının Rus platformuna aktarıldığı vurgulanarak, “Bugünden itibaren bizi RuTube’da izleyebilirsiniz” denildi.
Rusya’nın 60 bölgesinde 800'ün üzerinde bilim ve endüstri kuruluşunu birleştiren Rostech uçak mühendisliği, elektronik, tıbbi teknolojiler ve yenilikçi malzemeler alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketinin portföyünde AvtoVAZ, Kamaz, Birleşik Uçak Şirketi (UAC), Rus Helikopterleri ve Birleşik Motor Yapım Şirketi (UEC) gibi sanayi devleri yer alıyor.
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