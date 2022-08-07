https://tr.sputniknews.com/20220807/rusya-savunma-bakanligi-rus-ucaklari-dhcde-200e-yakin-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1059623815.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları DHC’de 200’e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları DHC’de 200’e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

Rus uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) 200’e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T15:15+0300

2022-08-07T15:15+0300

2022-08-07T15:18+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101999/65/1019996542_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_7eefa8e736c0fc86772988a16181ac06.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre, Rus uçaklarının DHC’nin Artyomovsk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 76. Mekanize Tugayı’nın geçici üssüne saldırısında 130’a yakın Ukrayna askeri ve 8 askeri aracı etkisiz hale getirildi, yanısıra hava tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarla fırlatılan füzelerle Dzerzhinsk yerleşimindeki Ukrayna 95. Hava Saldırı Tugayı’nın obüs bataryasının vurulması sonucu 70’e yakın asker, 3 Gvozdika obüsü ve 4 askeri araç imha edildi.Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Harkov kentinde, 3 no.lu Termik Santral ve Karpovskiy Sad bölgesinde geçici olarak konuşlandırılan Ukrayna Ulusal Muhafız 3. Tugayı’nı vurması sonucu 100’ün üzerinde aşırı milliyetçi etkisiz hale getirildi” denildi.‘Kiev, yüksek kayıplar nedeniyle seferber ve yaralıları cepheye gönderiyor’'Kiev rejiminin ordudaki yüksek kayıplar nedeniyle eğitimi tamamlanmamış seferber ve yaralıları cepheye gönderdiği' kaydedilen açıklamada, Kiev Bölgesi’nde 72. Mekanize Tugayı’nın eğitim merkezinde eğitimi devam eden seferber vatandaşların ve onlarla birlikte hastanede olup rehabilitasyon sürecini tamamlamayan yaralı askerlerin ön saflara gönderildiği vurgulandı.'NATO'nun gönderdiği 45 ton mühimmat imha edildi''Rus askerlerinin Nikolayev bölgesinde NATO tarafından yakın zamanda Ukrayna ordusuna gönderilen yaklaşık 45 ton mühimmatın bulunduğu cephaneliği imha ettiğine' dikkat çekilen açıklamada, ayrıca 'son bir günde düşmana ait 3 komuta merkezinin ve 173 bölgede biriken insan gücünün ve askeri araçların etkisiz hale getirildiği, DHC’de 1 Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin ve 5 mühimmat deposunun vurulduğu' kaydedildi.Açıklamada, 'düşman topçu kuvvetleri ile muharebede Ukrayna'ya ait 4 Grad çok namlulu roketatar sistemi müfrezesinin, 2 Msta-B topçu müfrezesinin ve bir Giatsint-B topçu müfrezesinin susturulduğu' belirtildi.'Rus hava savunma sistemlerinin Harkov Bölgesi’nde, DHC’de ve Donetsk kentinde olmak üzere Ukrayna tarafına ait 8 insansız hava aracını düşürdüğü, çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan bir füzeyi önlediği' ifade edildi.Açıklamada düşmanın uğratıldığı genel kayıplara ilişkin bilgilere de yer verildi:“Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 263 uçak, 145 helikopter, bin 701 insansız hava aracı, 362 uçaksavar füze sistemi, 4 bin 262 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 789 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 273 sahra ve havan topu ile 4 bin 756 adet özel askeri araç imha edildi."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya savunma bakanlığı