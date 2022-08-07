https://tr.sputniknews.com/20220807/saglik-bakanligi-haftalik-kovid-19-verilerini-acikladi-1059605512.html

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 406 bin 322 vaka

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 406 bin 322 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi hayatını kaybetti. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T00:43+0300

2022-08-07T00:43+0300

2022-08-07T00:45+0300

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs

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Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.Buna göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 387 bin 653 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 365 bin 424 olarak açıklanmıştı.Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti.Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 114 bin 930 doza ulaştı.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs