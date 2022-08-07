https://tr.sputniknews.com/20220807/tahil-koridoru-anlasmasina-gore-4-gemi-daha-ukrayna-limanlarindan-ayrildi--1059611414.html
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T09:20+0300
2022-08-07T09:20+0300
2022-08-07T09:23+0300
ukrayna krizi
tahıl
rusya
ukrayna
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_27866873cc4fd51aad4324df8f1bbee7.jpg
İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda 'Mustafa Necatı', 'Star Helena' ile 'Glory' adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, 'Riva Mind' gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı. Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı 'Fulmar S' isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor. Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu. Dün ise 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/msb-yarin-4-gemi-daha-ukrayna-limanlarindan-cikis-yapacak-1059603210.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_155:0:1170:761_1920x0_80_0_0_2d15e89bb8737167ff7f2800cd02d96f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tahıl, rusya, ukrayna, gemi
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
09:20 07.08.2022 (güncellendi: 09:23 07.08.2022) Abone ol
Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı.
İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda 'Mustafa Necatı', 'Star Helena' ile 'Glory' adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, 'Riva Mind' gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı.
Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı 'Fulmar S' isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor.
Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu.
Dün ise 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı.