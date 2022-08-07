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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220807/tahil-koridoru-anlasmasina-gore-4-gemi-daha-ukrayna-limanlarindan-ayrildi--1059611414.html
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı
Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T09:20+0300
2022-08-07T09:23+0300
ukrayna krizi
tahıl
rusya
ukrayna
gemi
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İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda 'Mustafa Necatı', 'Star Helena' ile 'Glory' adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, 'Riva Mind' gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı. Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı 'Fulmar S' isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor. Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu. Dün ise 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/msb-yarin-4-gemi-daha-ukrayna-limanlarindan-cikis-yapacak-1059603210.html
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tahıl, rusya, ukrayna, gemi

Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

09:20 07.08.2022 (güncellendi: 09:23 07.08.2022)
© AATahıl gemisi
Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı.
İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda 'Mustafa Necatı', 'Star Helena' ile 'Glory' adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, 'Riva Mind' gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı.
Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı 'Fulmar S' isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor.
Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu.
Dün ise 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
Ukrayna krizi
MSB: Yarın 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak
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