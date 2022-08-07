https://tr.sputniknews.com/20220807/tatil-icin-vana-gelen-iranli-turistler-kopuk-partisinde-eglendi-1059617777.html
Tatil için Van'a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi
Tatil için Van'a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi
Ülkelerindeki 4 günlük tatili fırsat bilerek Van’a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T11:43+0300
2022-08-07T11:43+0300
2022-08-07T11:45+0300
türkiye
iran
van gölü
köpüklü parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059617631_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_05e794d8b16439cd3873c78458d8f7a7.jpg
Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Van’da, sıcaklardan bunalan İranlı turistler Van Gölü'ne akın etti. Tesislerde havuzda yüzmenin keyfini çıkaran İranlı turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi. Van’ı çok sevdiklerini belirten İranlı turistler hem yakın hem de ucuz olduğu için Van’ı tercih ettiklerini söyledi. Van’ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini belirterek, “Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var” dedi. Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise İranlı turistlerin hem yakın hem de ucuz bir kent olduğu için Van’ı tercih ettiklerini belirterek, “Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van’daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz” ifadelerine yer verdi.
türkiye
iran
van gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059617631_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_477a8bce429d9b8ab628e4acdbec8b19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, van gölü, köpüklü parti
Tatil için Van'a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi
11:43 07.08.2022 (güncellendi: 11:45 07.08.2022) Abone ol
Ülkelerindeki 4 günlük tatili fırsat bilerek Van’a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi.
Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Van’da, sıcaklardan bunalan İranlı turistler Van Gölü'ne akın etti. Tesislerde havuzda yüzmenin keyfini çıkaran İranlı turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi.
Van’ı çok sevdiklerini belirten İranlı turistler hem yakın hem de ucuz olduğu için Van’ı tercih ettiklerini söyledi. Van’ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini belirterek, “Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var” dedi.
Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise İranlı turistlerin hem yakın hem de ucuz bir kent olduğu için Van’ı tercih ettiklerini belirterek, “Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van’daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz” ifadelerine yer verdi.