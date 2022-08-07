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Tatil için Van'a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi
Tatil için Van'a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi
Ülkelerindeki 4 günlük tatili fırsat bilerek Van’a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T11:43+0300
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türkiye
iran
van gölü
köpüklü parti
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Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Van’da, sıcaklardan bunalan İranlı turistler Van Gölü'ne akın etti. Tesislerde havuzda yüzmenin keyfini çıkaran İranlı turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi. Van’ı çok sevdiklerini belirten İranlı turistler hem yakın hem de ucuz olduğu için Van’ı tercih ettiklerini söyledi. Van’ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini belirterek, “Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var” dedi. Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise İranlı turistlerin hem yakın hem de ucuz bir kent olduğu için Van’ı tercih ettiklerini belirterek, “Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van’daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz” ifadelerine yer verdi.
türkiye
iran
van gölü
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iran, van gölü, köpüklü parti

Tatil için Van'a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi

11:43 07.08.2022 (güncellendi: 11:45 07.08.2022)
© İHA / ATİLLA İDİZİranlı turistler köpük partisinde eğlendi
İranlı turistler köpük partisinde eğlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© İHA / ATİLLA İDİZ
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Ülkelerindeki 4 günlük tatili fırsat bilerek Van’a gelen İranlı turistler köpük partisinde eğlendi.
Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Van’da, sıcaklardan bunalan İranlı turistler Van Gölü'ne akın etti. Tesislerde havuzda yüzmenin keyfini çıkaran İranlı turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi.
Van’ı çok sevdiklerini belirten İranlı turistler hem yakın hem de ucuz olduğu için Van’ı tercih ettiklerini söyledi. Van’ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini belirterek, “Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var” dedi.
Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise İranlı turistlerin hem yakın hem de ucuz bir kent olduğu için Van’ı tercih ettiklerini belirterek, “Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van’daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz” ifadelerine yer verdi.
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