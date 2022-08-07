https://tr.sputniknews.com/20220807/tuz-golundeki-flamingolar-icin-4-kilometreden-su-aktarimi-basladi-1059618091.html

Bakan Kurum: Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı

Bakan Kurum: Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı

Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını suyla buluşturmak için Gölyazı Mahallesi'nden 4 kilometrelik boru hattı döşenerek kesintisiz su aktarımına... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T11:55+0300

2022-08-07T11:55+0300

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flamingo

tuz gölü

türkiye

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıdıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/tuz-golundeki-yavru-flamingolar-icin-tankerlerle-su-takviyesi-yaklasik-5-kat-artis--gozlemlendi-1059475282.html

tuz gölü

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flamingo, tuz gölü, murat kurum