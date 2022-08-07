https://tr.sputniknews.com/20220807/tuz-golundeki-flamingolar-icin-4-kilometreden-su-aktarimi-basladi-1059618091.html
Bakan Kurum: Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı
Bakan Kurum: Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı
Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını suyla buluşturmak için Gölyazı Mahallesi'nden 4 kilometrelik boru hattı döşenerek kesintisiz su aktarımına... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T11:55+0300
2022-08-07T11:55+0300
2022-08-07T12:02+0300
flamingo
tuz gölü
türkiye
murat kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıdıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/tuz-golundeki-yavru-flamingolar-icin-tankerlerle-su-takviyesi-yaklasik-5-kat-artis--gozlemlendi-1059475282.html
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flamingo, tuz gölü, murat kurum
Bakan Kurum: Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı
11:55 07.08.2022 (güncellendi: 12:02 07.08.2022) Abone ol
Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını suyla buluşturmak için Gölyazı Mahallesi'nden 4 kilometrelik boru hattı döşenerek kesintisiz su aktarımına başlandığını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıdıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.