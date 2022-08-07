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https://tr.sputniknews.com/20220807/ucuz-dukkan-projesinde-yeni-detaylar-1059610331.html
Ucuz dükkan projesinde yeni detaylar
Ucuz dükkan projesinde yeni detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylülde açıklayacağı sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T08:13+0300
2022-08-07T08:13+0300
ekonomi
ev
konut
dükkan
toki
recep tayyip erdoğan
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Sabah gazetesinden Seda Tabak'In haberine göre illerde küçük ve orta ölçekli işletmeler için tesisler inşa edilecek. İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak. Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor. Kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek.
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ev, konut, dükkan, toki, recep tayyip erdoğan

Ucuz dükkan projesinde yeni detaylar

08:13 07.08.2022
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylülde açıklayacağı sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.
Sabah gazetesinden Seda Tabak'In haberine göre illerde küçük ve orta ölçekli işletmeler için tesisler inşa edilecek. İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak.
Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor. Kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek.
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