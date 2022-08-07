https://tr.sputniknews.com/20220807/ucuz-dukkan-projesinde-yeni-detaylar-1059610331.html

Ucuz dükkan projesinde yeni detaylar

Ucuz dükkan projesinde yeni detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylülde açıklayacağı sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T08:13+0300

2022-08-07T08:13+0300

2022-08-07T08:13+0300

ekonomi

ev

konut

dükkan

toki

recep tayyip erdoğan

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Sabah gazetesinden Seda Tabak'In haberine göre illerde küçük ve orta ölçekli işletmeler için tesisler inşa edilecek. İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak. Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor. Kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ev, konut, dükkan, toki, recep tayyip erdoğan