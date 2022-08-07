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https://tr.sputniknews.com/20220807/ukraynadan-hareket-eden-misir-yuklu-polarnet-istanbul-aciklarinda-demirledi-1059609522.html
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi
Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet' adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna’dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi ‘Polarnet' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey’in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi. 12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna’ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Derince'ye hareket edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220806/ukraynadan-cikan-3-gemiden-ilki-istanbul-aciklarina-ulasti-1059586580.html
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tahıl, gemi, istanbul

Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi

07:00 07.08.2022 (güncellendi: 07:01 07.08.2022)
Mısır yüklü ikinci gemi de Odesa'dan yola çıktı - gemi
Mısır yüklü ikinci gemi de Odesa'dan yola çıktı - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
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Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet' adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı.
Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna’dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi ‘Polarnet' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey’in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi.
12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna’ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Derince'ye hareket edecek.
Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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