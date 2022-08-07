https://tr.sputniknews.com/20220807/ukraynadan-hareket-eden-misir-yuklu-polarnet-istanbul-aciklarinda-demirledi-1059609522.html
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi
Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet' adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T07:00+0300
2022-08-07T07:00+0300
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Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna’dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi ‘Polarnet' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey’in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi. 12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna’ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Derince'ye hareket edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220806/ukraynadan-cikan-3-gemiden-ilki-istanbul-aciklarina-ulasti-1059586580.html
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tahıl, gemi, istanbul
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi
07:00 07.08.2022 (güncellendi: 07:01 07.08.2022) Abone ol
Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet' adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı.
Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna’dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi ‘Polarnet' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey’in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi.
12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna’ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Derince'ye hareket edecek.