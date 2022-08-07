https://tr.sputniknews.com/20220807/ukraynadan-hareket-eden-misir-yuklu-polarnet-istanbul-aciklarinda-demirledi-1059609522.html

Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi

Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü 'Polarnet' İstanbul açıklarında demirledi

Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet' adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T07:00+0300

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türkiye

tahıl

gemi

istanbul

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Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna’dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi ‘Polarnet' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey’in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi. 12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna’ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Derince'ye hareket edecek.

https://tr.sputniknews.com/20220806/ukraynadan-cikan-3-gemiden-ilki-istanbul-aciklarina-ulasti-1059586580.html

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tahıl, gemi, istanbul