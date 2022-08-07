https://tr.sputniknews.com/20220807/urdun-israilin-gazzeye-saldirilari-siddet-dongulerine-yol-acar-1059607115.html

Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddet döngülerine yol açar

Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddet döngülerine yol açar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesinin 'şiddet döngüleri'ne yol açacağını belirtti. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T02:53+0300

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Safedi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Ürdünlü Bakan, Wennesland ile "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve daha ağır sonuçlara yol açabilecek şiddetin sona erdirilmesi konusunda" görüştüğünü belirtti.Görüşmede "Saldırıların devam etmesi, bedelini herkesin ödeyeceği daha büyük şiddet döngülerine yol açar." ifadelerini kullandığını aktaran Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin korunması için acilen ve etkili bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini" belirttiğini de kaydetti.Safedi, Wennesland'a "Mescid-i Aksa ve çevresinde tahrik edici olayların engellenerek gerilimin yükselmesine izin verilmemesi" konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyorİsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya dün de devam etti.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220806/misir-cumhurbaskani-sisi-gazze-seridinde-sukuneti-saglamak-icin-buyuk-caba-sarf-ediyoruz-1059603803.html

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filistin, israil, gazze, gazze şeridi, ürdün