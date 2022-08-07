Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220807/urdun-israilin-gazzeye-saldirilari-siddet-dongulerine-yol-acar-1059607115.html
Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddet döngülerine yol açar
Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddet döngülerine yol açar
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesinin 'şiddet döngüleri'ne yol açacağını belirtti. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T02:53+0300
2022-08-07T02:53+0300
dünya
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
ürdün
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055540614_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_07a7cd0413f5c892909c2a896c568e89.jpg
Safedi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Ürdünlü Bakan, Wennesland ile "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve daha ağır sonuçlara yol açabilecek şiddetin sona erdirilmesi konusunda" görüştüğünü belirtti.Görüşmede "Saldırıların devam etmesi, bedelini herkesin ödeyeceği daha büyük şiddet döngülerine yol açar." ifadelerini kullandığını aktaran Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin korunması için acilen ve etkili bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini" belirttiğini de kaydetti.Safedi, Wennesland'a "Mescid-i Aksa ve çevresinde tahrik edici olayların engellenerek gerilimin yükselmesine izin verilmemesi" konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyorİsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya dün de devam etti.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220806/misir-cumhurbaskani-sisi-gazze-seridinde-sukuneti-saglamak-icin-buyuk-caba-sarf-ediyoruz-1059603803.html
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055540614_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_3a6124552987e1931993caf8b22620c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin, israil, gazze, gazze şeridi, ürdün

Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddet döngülerine yol açar

02:53 07.08.2022
Ürdün bayrağı
Ürdün bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
Abone olTelegram
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesinin 'şiddet döngüleri'ne yol açacağını belirtti.
Safedi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Ürdünlü Bakan, Wennesland ile "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve daha ağır sonuçlara yol açabilecek şiddetin sona erdirilmesi konusunda" görüştüğünü belirtti.
Görüşmede "Saldırıların devam etmesi, bedelini herkesin ödeyeceği daha büyük şiddet döngülerine yol açar." ifadelerini kullandığını aktaran Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin korunması için acilen ve etkili bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini" belirttiğini de kaydetti.
Safedi, Wennesland'a "Mescid-i Aksa ve çevresinde tahrik edici olayların engellenerek gerilimin yükselmesine izin verilmemesi" konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya dün de devam etti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
DÜNYA
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz
Dün, 23:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала