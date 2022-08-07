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https://tr.sputniknews.com/20220807/ureticiler-aycicegi-alim-fiyatina-tepkili-cukobirlik-3-kez-alim-fiyatini-degistirdi-1059620603.html
Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi
Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi
Çukobirlik, 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ayçiçeği alım fiyatını üçüncü kez güncelleyerek yeniden açıkladı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T13:08+0300
2022-08-07T13:18+0300
ayçiçeği
ekonomi
üretim
fiyat
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Çukobirlik, 2022 sezonuna ilişkin ayçiçeği alım fiyatını güncelleyerek yeniden açıkladı.Çukobirlik Yönetim Kurulu'dan yapılan açıklamada, "Ortak içi ayçiçek ön alım fiyatımızı 6 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 11.25 TL/kg olarak güncellenmiştir" denildi.Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Çukobirlik önce 10.30 TL/kg olarak açıkladığı fiyatı üreticilerden gelen tepkiler üzerine ertesi gün 10.80 TL/kg olarak güncelledi. Tepkilerin sürmesi üzerine ise ayçiçeği alım fiyatını son olarak 11.25TL/kg olarak revize etti.Son açıklanan rakamdan da memnun olmayan üreticiler, artan maliyetler ve piyasadaki gelişmeleri baz alarak bu sezon ayçiçeği alım fiyatının en az 14-15 TL bandında olması gerektiğini savunuyor.Çukobirlik'in üretici tepkileri nedeniyle fiyatta yeniden yukarı yönlü revizyon yapabileceği konuşuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/turkiye-ziraat-odalari-birligi-genel-baskani-bayraktar-uretici-ve-market-fiyat-farki-yuzde-766-1059355953.html
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ayçiçeği, üretim, fiyat

Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi

13:08 07.08.2022 (güncellendi: 13:18 07.08.2022)
© AAAyçiçeği, yağ
Ayçiçeği, yağ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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Çukobirlik, 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ayçiçeği alım fiyatını üçüncü kez güncelleyerek yeniden açıkladı.
Çukobirlik, 2022 sezonuna ilişkin ayçiçeği alım fiyatını güncelleyerek yeniden açıkladı.
Çukobirlik Yönetim Kurulu'dan yapılan açıklamada, "Ortak içi ayçiçek ön alım fiyatımızı 6 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 11.25 TL/kg olarak güncellenmiştir" denildi.
Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Çukobirlik önce 10.30 TL/kg olarak açıkladığı fiyatı üreticilerden gelen tepkiler üzerine ertesi gün 10.80 TL/kg olarak güncelledi. Tepkilerin sürmesi üzerine ise ayçiçeği alım fiyatını son olarak 11.25TL/kg olarak revize etti.
Son açıklanan rakamdan da memnun olmayan üreticiler, artan maliyetler ve piyasadaki gelişmeleri baz alarak bu sezon ayçiçeği alım fiyatının en az 14-15 TL bandında olması gerektiğini savunuyor.
Çukobirlik'in üretici tepkileri nedeniyle fiyatta yeniden yukarı yönlü revizyon yapabileceği konuşuluyor.
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
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