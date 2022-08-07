https://tr.sputniknews.com/20220807/ureticiler-aycicegi-alim-fiyatina-tepkili-cukobirlik-3-kez-alim-fiyatini-degistirdi-1059620603.html

Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi

Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi

Çukobirlik, 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ayçiçeği alım fiyatını üçüncü kez güncelleyerek yeniden açıkladı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T13:08+0300

2022-08-07T13:08+0300

2022-08-07T13:18+0300

ayçiçeği

ekonomi

üretim

fiyat

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Çukobirlik, 2022 sezonuna ilişkin ayçiçeği alım fiyatını güncelleyerek yeniden açıkladı.Çukobirlik Yönetim Kurulu'dan yapılan açıklamada, "Ortak içi ayçiçek ön alım fiyatımızı 6 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 11.25 TL/kg olarak güncellenmiştir" denildi.Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Çukobirlik önce 10.30 TL/kg olarak açıkladığı fiyatı üreticilerden gelen tepkiler üzerine ertesi gün 10.80 TL/kg olarak güncelledi. Tepkilerin sürmesi üzerine ise ayçiçeği alım fiyatını son olarak 11.25TL/kg olarak revize etti.Son açıklanan rakamdan da memnun olmayan üreticiler, artan maliyetler ve piyasadaki gelişmeleri baz alarak bu sezon ayçiçeği alım fiyatının en az 14-15 TL bandında olması gerektiğini savunuyor.Çukobirlik'in üretici tepkileri nedeniyle fiyatta yeniden yukarı yönlü revizyon yapabileceği konuşuluyor.

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ayçiçeği, üretim, fiyat