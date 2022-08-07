https://tr.sputniknews.com/20220807/yavru-kediyi-sokaga-atti-2-bin-724-lira-ceza-kesildi-1059615897.html
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza kesildi
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza kesildi
Elazığ’da yavru bir kediyi sokağa atan şahsa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından 2 bin 724 lira ceza kesildi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T11:02+0300
2022-08-07T11:02+0300
2022-08-07T11:13+0300
elazığ
türkiye
kedi
para cezası
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Elazığ’da ailesiyle birlikte bulvar üzerine gelen S.Ç., aracından çıkardığı yavru bir kediyi bir ağacın altına bıraktı. Ardından yavru kedinin içerisinde bulunduğu kutuyu da kaldırıma atan S.Ç. oradan uzaklaştı. Olayı gören duyarlı bir vatandaş durumu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daha 3-4 günlük olan kediyi alarak Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine teslim etti.Ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve S.Ç.’ye ulaşan HAYDİ ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi 'ev hayvanını terk etmek' suçundan 2 bin 724 TL idari para cezası uyguladı.
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elazığ, kedi, para cezası
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza kesildi
11:02 07.08.2022 (güncellendi: 11:13 07.08.2022) Abone ol
Elazığ’da yavru bir kediyi sokağa atan şahsa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından 2 bin 724 lira ceza kesildi.
Elazığ’da ailesiyle birlikte bulvar üzerine gelen S.Ç., aracından çıkardığı yavru bir kediyi bir ağacın altına bıraktı. Ardından yavru kedinin içerisinde bulunduğu kutuyu da kaldırıma atan S.Ç. oradan uzaklaştı.
Olayı gören duyarlı bir vatandaş durumu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daha 3-4 günlük olan kediyi alarak Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine teslim etti.
Ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve S.Ç.’ye ulaşan HAYDİ ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi 'ev hayvanını terk etmek' suçundan 2 bin 724 TL idari para cezası uyguladı.