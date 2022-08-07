Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220807/yaylalarda-arap-turist-kalabaligi-trabzon-turizm-hedefine-ulasti-ama-yollar-bozuk-1059616938.html
Yaylalarda Arap turist kalabalığı: 'Trabzon turizm hedefine ulaştı ama yollar bozuk'
Yaylalarda Arap turist kalabalığı: 'Trabzon turizm hedefine ulaştı ama yollar bozuk'
Trabzon’a gelen Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor. Bölgenin doğal güzelliklerini görebilmek için genelde yaylalara çıkmayı tercih eden Arap... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T11:21+0300
2022-08-07T11:35+0300
trabzon
türkiye
arap turist
yayla
yol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059616411_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_28f31cb788083786d3ff23b928d0e362.jpg
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası bugünlerde Arap turistlerin ilgi odağı oluyor. Genelde Doğu Karadeniz yaylalarını tercih eden Arap turistler önceki yıllara rağmen bu yıl daha çok bölgeye ilgi gösterirken bu yoğunluğun eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.Turizmcilik sektöründe uğraş veren Okan Eşkin, Trabzon’un bu sezon turizm açısından hedefine ulaştığını belirtti:Turizm sektörüyle ilgilenen Bülent Kandemir de bu sezonun yoğun geçtiğini ifade ederek, “Bu sene yoğun olacağını açıkçası bekliyorduk. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Misafirler genelde gıda ürünlerinin doğal olmasını en çok da güvenilir olmasını tercih ediyorlar. Bu sene önceki senelere göre daha iyi bir durumdayız. Beklentimize ulaştık diyebiliriz” diye konuştu.Öte yandan bölgeye gelen ziyaretçiler de doğal manzara karşısında etkilendiklerini belirtirken bölgede yoğun araç trafiği dikkat çekti.
trabzon
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059616411_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_dbb8c3404e31a5ae50a12756efca6432.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon, arap turist, yayla, yol

Yaylalarda Arap turist kalabalığı: 'Trabzon turizm hedefine ulaştı ama yollar bozuk'

11:21 07.08.2022 (güncellendi: 11:35 07.08.2022)
© İHATrabzon'a gelen Arap turistler
Trabzon'a gelen Arap turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Trabzon’a gelen Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor. Bölgenin doğal güzelliklerini görebilmek için genelde yaylalara çıkmayı tercih eden Arap turistler özellikle Hıdırnebi Yaylası'nın serin havası ve zaman zaman sisli olmasının kendilerini hayran bıraktığını belirtirken bölgedeki yoğun araç trafiği dikkat çekti.
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası bugünlerde Arap turistlerin ilgi odağı oluyor.
Genelde Doğu Karadeniz yaylalarını tercih eden Arap turistler önceki yıllara rağmen bu yıl daha çok bölgeye ilgi gösterirken bu yoğunluğun eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.
© İHATrabzon'a gelen Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor. Bölgenin doğal güzelliklerini görebilmek için genelde yaylalara çıkmayı tercih eden Arap turistler özellikle Hıdırnebi Yaylası'nın serin havası ve zaman zaman sisli olmasının kendilerini hayran bıraktığını belirtirken bölgedeki yoğun araç trafiği dikkat çekti.
Trabzon'a gelen Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor. Bölgenin doğal güzelliklerini görebilmek için genelde yaylalara çıkmayı tercih eden Arap turistler özellikle Hıdırnebi Yaylası'nın serin havası ve zaman zaman sisli olmasının kendilerini hayran bıraktığını belirtirken bölgedeki yoğun araç trafiği dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
Trabzon'a gelen Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor. Bölgenin doğal güzelliklerini görebilmek için genelde yaylalara çıkmayı tercih eden Arap turistler özellikle Hıdırnebi Yaylası'nın serin havası ve zaman zaman sisli olmasının kendilerini hayran bıraktığını belirtirken bölgedeki yoğun araç trafiği dikkat çekti.
© İHA
Turizmcilik sektöründe uğraş veren Okan Eşkin, Trabzon’un bu sezon turizm açısından hedefine ulaştığını belirtti:
“Özellikle son günlerde Hıdırnebi’de çok yoğunluk var. Bu sen beklenenin üzerinde bir yoğunluk var. Bu yoğunluğa karşılık yollar araçlara pek müsaade vermiyor. Hıdırnebi’nin yolları çok virajlı ve aşırı bozuk. Büyük araçlarla çıkıldığında araçların dönmesi sorun oluyor bunun yanı sıra araçların park etmesi de çok sorun oluyor. Sadece burası değil, Trabzon’un bütün turizm bölgelerinde park sorunu var. Bunun yanı sıra alt yapıda yok diyebiliriz. Turist her zaman gelir ama öncelikle alt yapının hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Turist her zaman gelir. Hıdırnebi’ye yoğun ilginin olmasının sebebi yaz aylarında bu bölgenin biraz soğuk ve yeşillik olması. Şu anda Arap Emirlikleri, Umman olmak üzere bir çok ülkeden bölgeye turist geliyor. Trabzon bize göre turizm hedefine ulaştı ama yollar, park alanları, restoranlar daha düzenli daha büyük daha geniş olsa bunun üç dört katı da olabilir.”
Turizm sektörüyle ilgilenen Bülent Kandemir de bu sezonun yoğun geçtiğini ifade ederek, “Bu sene yoğun olacağını açıkçası bekliyorduk. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Misafirler genelde gıda ürünlerinin doğal olmasını en çok da güvenilir olmasını tercih ediyorlar. Bu sene önceki senelere göre daha iyi bir durumdayız. Beklentimize ulaştık diyebiliriz” diye konuştu.
Öte yandan bölgeye gelen ziyaretçiler de doğal manzara karşısında etkilendiklerini belirtirken bölgede yoğun araç trafiği dikkat çekti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала