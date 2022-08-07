Yaylalarda Arap turist kalabalığı: 'Trabzon turizm hedefine ulaştı ama yollar bozuk'

“Özellikle son günlerde Hıdırnebi’de çok yoğunluk var. Bu sen beklenenin üzerinde bir yoğunluk var. Bu yoğunluğa karşılık yollar araçlara pek müsaade vermiyor. Hıdırnebi’nin yolları çok virajlı ve aşırı bozuk. Büyük araçlarla çıkıldığında araçların dönmesi sorun oluyor bunun yanı sıra araçların park etmesi de çok sorun oluyor. Sadece burası değil, Trabzon’un bütün turizm bölgelerinde park sorunu var. Bunun yanı sıra alt yapıda yok diyebiliriz. Turist her zaman gelir ama öncelikle alt yapının hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Turist her zaman gelir. Hıdırnebi’ye yoğun ilginin olmasının sebebi yaz aylarında bu bölgenin biraz soğuk ve yeşillik olması. Şu anda Arap Emirlikleri, Umman olmak üzere bir çok ülkeden bölgeye turist geliyor. Trabzon bize göre turizm hedefine ulaştı ama yollar, park alanları, restoranlar daha düzenli daha büyük daha geniş olsa bunun üç dört katı da olabilir.”