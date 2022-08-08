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Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti
Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti
Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları, yürüyüşseverlerin yüzünü güldürdü. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti

08:43 08.08.2022 (güncellendi: 09:10 08.08.2022)
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Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları, yürüyüşseverlerin yüzünü güldürdü.
© AA

Paris Belediye sitesindeki bilgilere göre, Paris'in 1. ve 4. bölgeleri arası yanı sıra Şanzelize Caddesi her ayın ilk pazarı araçlara kapalı oluyor.

Paris Belediye sitesindeki bilgilere göre, Paris&#x27;in 1. ve 4. bölgeleri arası yanı sıra Şanzelize Caddesi her ayın ilk pazarı araçlara kapalı oluyor. - Sputnik Türkiye
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© AA

Paris Belediye sitesindeki bilgilere göre, Paris'in 1. ve 4. bölgeleri arası yanı sıra Şanzelize Caddesi her ayın ilk pazarı araçlara kapalı oluyor.

© AA

Ayın ilk pazarı 7-8 saat araç trafiğine kapalı olan alanlarda, Paris kenti sakinleri ve turistler, bu sürede yaya olarak ya da bisiklet, paten veya skuter ile gezebiliyor.

Ayın ilk pazarı 7-8 saat araç trafiğine kapalı olan alanlarda, Paris kenti sakinleri ve turistler, bu sürede yaya olarak ya da bisiklet, paten veya skuter ile gezebiliyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Ayın ilk pazarı 7-8 saat araç trafiğine kapalı olan alanlarda, Paris kenti sakinleri ve turistler, bu sürede yaya olarak ya da bisiklet, paten veya skuter ile gezebiliyor.

© AA

2016'ta ilk olarak Şanzelize Caddesi'nde yürürlüğe giren uygulama başkentin başka bölgelerine genişletildi. Bu ay uygulama, 7 Ağustos'a denk geldi.

2016&#x27;ta ilk olarak Şanzelize Caddesi&#x27;nde yürürlüğe giren uygulama başkentin başka bölgelerine genişletildi. Bu ay uygulama, 7 Ağustos&#x27;a denk geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

2016'ta ilk olarak Şanzelize Caddesi'nde yürürlüğe giren uygulama başkentin başka bölgelerine genişletildi. Bu ay uygulama, 7 Ağustos'a denk geldi.

© AA

Macaristan'da yaşayan Filistinli Sahar Shaqra, tatil için geldiği Paris'te Şanzelize Caddesi'nin araçlara kapatılmış olmasının iyi bir fikir olduğunu söyledi. Shaqra, araçlar olmadan yayaların kolaylıkla yürüyebildiğini ve bunun kazaları önlediğini dile getirdi.

Macaristan&#x27;da yaşayan Filistinli Sahar Shaqra, tatil için geldiği Paris&#x27;te Şanzelize Caddesi&#x27;nin araçlara kapatılmış olmasının iyi bir fikir olduğunu söyledi. Shaqra, araçlar olmadan yayaların kolaylıkla yürüyebildiğini ve bunun kazaları önlediğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Macaristan'da yaşayan Filistinli Sahar Shaqra, tatil için geldiği Paris'te Şanzelize Caddesi'nin araçlara kapatılmış olmasının iyi bir fikir olduğunu söyledi. Shaqra, araçlar olmadan yayaların kolaylıkla yürüyebildiğini ve bunun kazaları önlediğini dile getirdi.

© AA

İspanyol turist İrati Laraudo, dünyanın kötü bir durumda olduğuna işaret ederek, "Arabasız bir günün güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum" dedi. Laraudo, bu uygulamayı başka kentlerin de denemesinin iyi olacağını söyledi.

İspanyol turist İrati Laraudo, dünyanın kötü bir durumda olduğuna işaret ederek, &quot;Arabasız bir günün güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum&quot; dedi. Laraudo, bu uygulamayı başka kentlerin de denemesinin iyi olacağını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

İspanyol turist İrati Laraudo, dünyanın kötü bir durumda olduğuna işaret ederek, "Arabasız bir günün güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum" dedi. Laraudo, bu uygulamayı başka kentlerin de denemesinin iyi olacağını söyledi.

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