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1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne "Avrupa Çelik Köprü Ödülü" verildi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T17:51+0300
2022-08-08T17:51+0300
türkiye
1915 çanakkale köprüsü
ödül
çanakkale
haberler
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL E&amp;C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu küresel değerlendirmelerde ödül almayı sürdürüyor.Dev proje, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, günümüzün modern köprülerinde çelik kullanımının ön planda tutulmasını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü’ne layık bulundu. Seçici jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde 1915 Çanakkale Köprüsü, San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’ne kardeş bir yapı ve bölgenin yeni sembolü olarak tanımlandı.2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ve 334 metre tepe noktasıyla "dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü" unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından modern mega mühendisliğin önemli bir örneği olarak adlandırıldı.Proje, kara yolu ve demir yolu köprüleri kategorisinde Avrupa’nın en iyisi seçildi.Jürinin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne kardeş olarak görülürken, aynı zamanda bölgenin yeni sembolü olarak anıldı.Jüri üyelerinden, ECCS’nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi, ilk kadın başkanı olan, Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu."1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki kuvvetli rüzgarlara ve deprem risklerine dayanıklı şekilde inşa edildi. Bu mega mühendislik yapısı, mimari açıdan da büyük beğeni topladı. Dört yıllık rekor sürede inşaatı tamamlanan asma köprüde, yapıya uygun yüksek mukavemetli çelik kullanımı, operasyonların daha hızlı, sağlam ve dayanıklı yürütülmesini sağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü günümüzün modern çelik yapıları için zengin bir örnek oluşturuyor."
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1915 çanakkale köprüsü, ödül, çanakkale, haberler

1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi

17:51 08.08.2022
© AA1915 Çanakkale Köprüsü
1915 Çanakkale Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne "Avrupa Çelik Köprü Ödülü" verildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu küresel değerlendirmelerde ödül almayı sürdürüyor.
Dev proje, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, günümüzün modern köprülerinde çelik kullanımının ön planda tutulmasını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü’ne layık bulundu. Seçici jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde 1915 Çanakkale Köprüsü, San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’ne kardeş bir yapı ve bölgenin yeni sembolü olarak tanımlandı.
2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ve 334 metre tepe noktasıyla "dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü" unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından modern mega mühendisliğin önemli bir örneği olarak adlandırıldı.
Proje, kara yolu ve demir yolu köprüleri kategorisinde Avrupa’nın en iyisi seçildi.
Jürinin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne kardeş olarak görülürken, aynı zamanda bölgenin yeni sembolü olarak anıldı.
Jüri üyelerinden, ECCS’nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi, ilk kadın başkanı olan, Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu.
"1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki kuvvetli rüzgarlara ve deprem risklerine dayanıklı şekilde inşa edildi. Bu mega mühendislik yapısı, mimari açıdan da büyük beğeni topladı. Dört yıllık rekor sürede inşaatı tamamlanan asma köprüde, yapıya uygun yüksek mukavemetli çelik kullanımı, operasyonların daha hızlı, sağlam ve dayanıklı yürütülmesini sağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü günümüzün modern çelik yapıları için zengin bir örnek oluşturuyor."
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