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ABD: IKBY'de gazeteci ve aktivistlerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz
ABD: IKBY'de gazeteci ve aktivistlerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetine karşı düzenlenen gösterilerde, gazeteci ve aktivistlerin gözaltına alınmasından... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T22:55+0300
2022-08-08T22:55+0300
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ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki gösterilerde milletvekilleri, protestocular ve aktivistilerin gözaltına alınmasının ardından ABD'nin Irak Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin açıklama geldi.Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerin kullanıldığına dair çıkan haberlerden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ağustos'ta, Süleymaniye'deki protestolar öncesi ve sırasında Irak Kürdistan Bölgesi'nde (IKR) sivillerin, sivil toplum aktivistler ve parlamento üyelerinin gözaltına alındığına dair haberlerden endişe duyuyoruz.Demokrasinin başarılı olması için hükümetler, barışçıl toplanma ve gösteri yapma, ifade özgürlüğü, yasak süreçlere uygun olarak adil yargılanma hakkı ve gazetecilerin işlerini özgürce ve müdahale olmadan yapma hakkı dahil olmak üzere anayasayla korunan ve evrensel insan hak ve özgürlüklerini korumalıdır.”Ne olmuştu?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye ili son günlerde akaryakıt, elektrik ve iş imkanlarının sağlanmasını talep eden protesto gösterilerine tanık olmuştu.Süleymaniye kentinde yapılmak istenen gösteriye güvenlik güçleri müdahale etmiş, protestocular ve aktivistler gözaltına almıştı.Yeni Nesil Hareketi Partisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti karşıtı protesto çağrısının ardından milletvekilleri ve yöneticilerinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/ikby-pkknin-tehlikeli-plani-etkisiz-hale-getirildi-1055870514.html
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irak, abd, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

ABD: IKBY'de gazeteci ve aktivistlerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz

22:55 08.08.2022
© AAABD'nin Irak Büyükelçiliği,
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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ABD'nin Irak Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetine karşı düzenlenen gösterilerde, gazeteci ve aktivistlerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını belirtti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki gösterilerde milletvekilleri, protestocular ve aktivistilerin gözaltına alınmasının ardından ABD'nin Irak Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin açıklama geldi.
Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerin kullanıldığına dair çıkan haberlerden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ağustos'ta, Süleymaniye'deki protestolar öncesi ve sırasında Irak Kürdistan Bölgesi'nde (IKR) sivillerin, sivil toplum aktivistler ve parlamento üyelerinin gözaltına alındığına dair haberlerden endişe duyuyoruz.
Demokrasinin başarılı olması için hükümetler, barışçıl toplanma ve gösteri yapma, ifade özgürlüğü, yasak süreçlere uygun olarak adil yargılanma hakkı ve gazetecilerin işlerini özgürce ve müdahale olmadan yapma hakkı dahil olmak üzere anayasayla korunan ve evrensel insan hak ve özgürlüklerini korumalıdır.”

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye ili son günlerde akaryakıt, elektrik ve iş imkanlarının sağlanmasını talep eden protesto gösterilerine tanık olmuştu.
Süleymaniye kentinde yapılmak istenen gösteriye güvenlik güçleri müdahale etmiş, protestocular ve aktivistler gözaltına almıştı.
Yeni Nesil Hareketi Partisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti karşıtı protesto çağrısının ardından milletvekilleri ve yöneticilerinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
IKBY Güvenlik Konseyi, PKK'nın IKBY'ye karşı 'tehlikeli bir planının' etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
DÜNYA
IKBY: PKK'nın tehlikeli planı etkisiz hale getirildi
26 Nisan, 21:03
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