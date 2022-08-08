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ABD Ordusu, yeni asker alımında sıkıntı yaşıyor
ABD Ordusu, yeni asker alımında sıkıntı yaşıyor
ABD Ordusunun belirlenen bir milyon 300 bin asker hedefine ulaşması için 150 bin kişi eksik olduğu bildirildi. En büyük sıkıntının Kara Kuvvetleri’nde... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T17:45+0300
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Bloomberg’in haberinde, ABD Kara Kuvvetleri’ne bu yılın başından bu yana sadece 22 bin yeni asker katıldı. Bu rakam, belirlenen yıllık plandan yüzde 60 daha az.Asker eksikliğinin temel nedeni olarak askeri hizmete uygun genç sayısındaki azalma gösteriliyor. 17-24 yaş grubundaki ABD’lilerin sadece yüzde 23’ü, askerliği engelleyen hastalıklara sahip değil. Bu oran, üniversiteye giden gençler nedeniyle yüzde 11’e düşmüş oluyor. Askeri hizmete uygun gençlerin sadece yüzde 7’si, orduya katılmak istiyor. Bu da 2007’den bu yana görülen en düşük oran.ABD Ordusu, yeni asker sayısını artırmak için belli tedbirler alıyor. 45 gün içinde askeri eğitime başlamaya hazır her bir acemiye 35 bin dolar ödül ve hizmet yeri seçme hakkı veriliyor. Ayrıca, kısa süreli zorunlu askerlik imkanları da genişletildi, acemi askerler bundan böyle standart 4 yıl yerine sadece 2 yıl askerlik yapma hakkına sahip.
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abd, ordu, asker

ABD Ordusu, yeni asker alımında sıkıntı yaşıyor

17:45 08.08.2022
© REUTERSABD ordusu
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© REUTERS
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ABD Ordusunun belirlenen bir milyon 300 bin asker hedefine ulaşması için 150 bin kişi eksik olduğu bildirildi. En büyük sıkıntının Kara Kuvvetleri’nde yaşandığı belirtildi.
Bloomberg’in haberinde, ABD Kara Kuvvetleri’ne bu yılın başından bu yana sadece 22 bin yeni asker katıldı. Bu rakam, belirlenen yıllık plandan yüzde 60 daha az.
Asker eksikliğinin temel nedeni olarak askeri hizmete uygun genç sayısındaki azalma gösteriliyor. 17-24 yaş grubundaki ABD’lilerin sadece yüzde 23’ü, askerliği engelleyen hastalıklara sahip değil. Bu oran, üniversiteye giden gençler nedeniyle yüzde 11’e düşmüş oluyor. Askeri hizmete uygun gençlerin sadece yüzde 7’si, orduya katılmak istiyor. Bu da 2007’den bu yana görülen en düşük oran.
ABD Ordusu, yeni asker sayısını artırmak için belli tedbirler alıyor. 45 gün içinde askeri eğitime başlamaya hazır her bir acemiye 35 bin dolar ödül ve hizmet yeri seçme hakkı veriliyor. Ayrıca, kısa süreli zorunlu askerlik imkanları da genişletildi, acemi askerler bundan böyle standart 4 yıl yerine sadece 2 yıl askerlik yapma hakkına sahip.
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