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ABD'den kripto para karıştırıcısı Tornado Cash'e yaptırım
ABD'den kripto para karıştırıcısı Tornado Cash'e yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmeti veren ve kuruluşundan bu yana 7 milyar doları aşkın kripto parayı aklamak için kullanılan Tornado Cash'i... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T22:17+0300
2022-08-08T22:17+0300
ekonomi
abd
kripto para
yaptırım
siber suçlar
kara para
kara para aklama
abd hazine bakanlığı
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tornado Cash'in bilgisayar korsanlarının siber suçlardan elde edilen gelirleri aklamalarına yardımcı olduğu iddia edildi.Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), 2019'daki kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto para birimini aklamak için kullanılan kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.Tornado Cash'in, ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'lilerin bununla işlem yapmasının engelleneceği aktarılan açıklamada, Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanları grubu Lazarus Group'un da Tornado Cash aracılığıyla en az 455 milyon dolar akladığı belirtildi.Açıklamada, suçlulara yardım eden kripto para birimi karıştırıcılarının ABD'nin ulusal güvenliği için tehdit olduğu vurgulanarak, karıştırıcıların yasa dışı amaçlarla kullanımının araştırılmaya devam edileceği ve Hazine Bakanlığının yetkilerini sanal para ekosistemindeki yasa dışı finansman risklerine yanıt vermek için kullanacağı ifade edildi.Tornado Cash, Ethereum'da kaynak ve hedef adresler arasındaki zincir üstü bağlantıyı keserek işlem gizliliği sağlıyor. Tornado Cash gibi karıştırıcılar, genellikle yasa dışı aktörler tarafından para aklamak için kullanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/fed-baskan-yardimcisi-brainard-kripto-para-piyasasi-duzenlenmeli-1058499437.html
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abd, kripto para, yaptırım, siber suçlar, kara para, kara para aklama, abd hazine bakanlığı

ABD'den kripto para karıştırıcısı Tornado Cash'e yaptırım

22:17 08.08.2022
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmeti veren ve kuruluşundan bu yana 7 milyar doları aşkın kripto parayı aklamak için kullanılan Tornado Cash'i yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tornado Cash'in bilgisayar korsanlarının siber suçlardan elde edilen gelirleri aklamalarına yardımcı olduğu iddia edildi.
Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), 2019'daki kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto para birimini aklamak için kullanılan kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.
Tornado Cash'in, ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'lilerin bununla işlem yapmasının engelleneceği aktarılan açıklamada, Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanları grubu Lazarus Group'un da Tornado Cash aracılığıyla en az 455 milyon dolar akladığı belirtildi.
Açıklamada, suçlulara yardım eden kripto para birimi karıştırıcılarının ABD'nin ulusal güvenliği için tehdit olduğu vurgulanarak, karıştırıcıların yasa dışı amaçlarla kullanımının araştırılmaya devam edileceği ve Hazine Bakanlığının yetkilerini sanal para ekosistemindeki yasa dışı finansman risklerine yanıt vermek için kullanacağı ifade edildi.
Tornado Cash, Ethereum'da kaynak ve hedef adresler arasındaki zincir üstü bağlantıyı keserek işlem gizliliği sağlıyor. Tornado Cash gibi karıştırıcılar, genellikle yasa dışı aktörler tarafından para aklamak için kullanılıyor.
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