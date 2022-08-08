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https://tr.sputniknews.com/20220808/acil-serviste-tedavi-gordugu-sirada-saglik-calisanina-makasla-saldiran-sahis-serbest-birakildi-1059667205.html
Acil serviste tedavi gördüğü sırada sağlık çalışanına makasla saldıran şahıs, serbest bırakıldı
Acil serviste tedavi gördüğü sırada sağlık çalışanına makasla saldıran şahıs, serbest bırakıldı
İzmir'in Foça ilçesinde denize atlayan ve polis ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T20:39+0300
2022-08-08T20:39+0300
türkiye
sağlık çalışanı
makas
saldırı
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Foça'da B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekiplerince acil servisten çıkarılmaya çalışılan B.K., bu sırada elindeki makası almaya çalışan Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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sağlık çalışanı, makas, saldırı

Acil serviste tedavi gördüğü sırada sağlık çalışanına makasla saldıran şahıs, serbest bırakıldı

20:39 08.08.2022
© DHAAcil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı
Acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© DHA
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İzmir'in Foça ilçesinde denize atlayan ve polis ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Gözaltına alınan ve alkollü olan B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Foça'da B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekiplerince acil servisten çıkarılmaya çalışılan B.K., bu sırada elindeki makası almaya çalışan Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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