https://tr.sputniknews.com/20220808/afyonkarahisarda-15-yasindaki-cocuk-eve-gec-gelme-meselesi-yuzunden-tartistigi-babasini-oldurdu-1059635775.html
Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki çocuk eve geç gelme meselesi yüzünden tartıştığı babasını öldürdü
Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki çocuk eve geç gelme meselesi yüzünden tartıştığı babasını öldürdü
Afyonkarahisar’da aile arasında eve geç gelme meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk babasını sırtından ve karnından 7 bıçak darbesi ile öldürdü. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T04:53+0300
2022-08-08T04:53+0300
2022-08-08T04:59+0300
afyonkarahisar
türkiye
baba
oğul
bıçaklama
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Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde iddiaya göre, İ.Ç. ile gece oğlunun eve geç gelme meselesi nedeniyle eşi N.Ç. ile çocukları A.İ.G. ve M.G.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G.Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İ.Ç.'yi sırtından ve karnından 7 defa bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede baba İ.Ç.’nin öldüğünü belirledi. Olayın ardından jandarma ekipleri, suç aletiyle birlikte M.G.Ç. ile kavgaya karışan anne N.Ç. ve A.İ.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından İ.Ç.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve 2 oğlu tutuklandı.
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afyonkarahisar, baba, oğul, bıçaklama
Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki çocuk eve geç gelme meselesi yüzünden tartıştığı babasını öldürdü
04:53 08.08.2022 (güncellendi: 04:59 08.08.2022) Abone ol
Afyonkarahisar’da aile arasında eve geç gelme meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk babasını sırtından ve karnından 7 bıçak darbesi ile öldürdü.
Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde iddiaya göre, İ.Ç. ile gece oğlunun eve geç gelme meselesi nedeniyle eşi N.Ç. ile çocukları A.İ.G. ve M.G.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G.Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İ.Ç.'yi sırtından ve karnından 7 defa bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede baba İ.Ç.’nin öldüğünü belirledi.
Olayın ardından jandarma ekipleri, suç aletiyle birlikte M.G.Ç. ile kavgaya karışan anne N.Ç. ve A.İ.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından İ.Ç.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve 2 oğlu tutuklandı.