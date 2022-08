https://tr.sputniknews.com/20220808/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-turkiye-yaslilik-arastirmasi-yapacak-1059666681.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, yüzde 27'si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla... 08.08.2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içinde Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacaklarını belirtti.Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da AA muhabirine, dünya olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun hızla yaşlandığını söyledi.Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden birinin 65 yaş üstü olduğunu ifade eden Yanık, "Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz. Biz hem gençlerimiz hem engelli vatandaşlarımız hem de yaşlılarımıza ihtiyaca göre bakım, rehabilitasyon ve gündüzlü bakım hizmetlerimizi ayrı ayrı planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah her vatandaş grubunun ihtiyacına göre planladığımız hizmetlerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.Türkiye'de 60 yıl içinde her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olmasının beklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, bu verinin hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısını giderek arttıracağını gösterdiğini ifade etti.Bakan Yanık, 8 milyonu aşkın yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:'Türkiye Yaşlılık Araştırması'nın önemli bir veri kaynağı olacağı kanaatindeyiz'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaşlıların, sağlık, eğitim, bakım, sosyal ve toplumsal hayata aktif katılım mekanizmalarına varana dek bütün meselelerine insan odaklı yaklaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

