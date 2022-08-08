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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T20:11+0300
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türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
yaşlılık
türkiye
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içinde Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacaklarını belirtti.Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da AA muhabirine, dünya olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun hızla yaşlandığını söyledi.Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden birinin 65 yaş üstü olduğunu ifade eden Yanık, "Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz. Biz hem gençlerimiz hem engelli vatandaşlarımız hem de yaşlılarımıza ihtiyaca göre bakım, rehabilitasyon ve gündüzlü bakım hizmetlerimizi ayrı ayrı planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah her vatandaş grubunun ihtiyacına göre planladığımız hizmetlerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.Türkiye'de 60 yıl içinde her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olmasının beklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, bu verinin hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısını giderek arttıracağını gösterdiğini ifade etti.Bakan Yanık, 8 milyonu aşkın yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:'Türkiye Yaşlılık Araştırması'nın önemli bir veri kaynağı olacağı kanaatindeyiz'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaşlıların, sağlık, eğitim, bakım, sosyal ve toplumsal hayata aktif katılım mekanizmalarına varana dek bütün meselelerine insan odaklı yaklaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, yaşlılık, türkiye, derya yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak

20:11 08.08.2022 (güncellendi: 20:28 08.08.2022)
© DHAyaşlı, yaşlı nüfus
yaşlı, yaşlı nüfus - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© DHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içinde Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacaklarını belirtti.
Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da AA muhabirine, dünya olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun hızla yaşlandığını söyledi.
Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden birinin 65 yaş üstü olduğunu ifade eden Yanık, "Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz. Biz hem gençlerimiz hem engelli vatandaşlarımız hem de yaşlılarımıza ihtiyaca göre bakım, rehabilitasyon ve gündüzlü bakım hizmetlerimizi ayrı ayrı planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah her vatandaş grubunun ihtiyacına göre planladığımız hizmetlerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Türkiye'de 60 yıl içinde her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olmasının beklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, bu verinin hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısını giderek arttıracağını gösterdiğini ifade etti.
Bakan Yanık, 8 milyonu aşkın yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Bir taraftan Bakanlık olarak yoğun bir çalışma yapıyoruz, diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan bir yaşlılık komisyonu var. 2021 yılında Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Türkiye Ergen Profili Araştırması, Üniversite Gençliği Profil Araştırması, Kadına Şiddetin Sebepleri Araştırması yaptık ve şu anda analiz aşamasında. Sonuçlarının değerlendirilmesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

'Türkiye Yaşlılık Araştırması'nın önemli bir veri kaynağı olacağı kanaatindeyiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaşlıların, sağlık, eğitim, bakım, sosyal ve toplumsal hayata aktif katılım mekanizmalarına varana dek bütün meselelerine insan odaklı yaklaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu yıl içerisinde inşallah Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacağız. Dolayısıyla bir bütün içerisinde baktığımızda, ülkemizde bütün nüfusun, demografinin bütün özelliklerini, gençler, yaşlılar, çocuklar, aile, kadın meselesinde bütüncül bir değerlendirme, saha taraması yapmış olacağız. Bilimsel araştırma silsilesi olmuş olacak. Yaşlılık araştırmasının akabinde Türkiye'de yaşlanma hızı, sayısı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi bu alanda olabilecek bütün soruların cevabını araştırmayla bulmayı bekliyoruz.
Ondan sonra da bunu sosyal politikaya, akabinde de bir sosyal hizmet biçimine dönüştürmek bizim sorumluluğumuz. Bu anlamda Türkiye Yaşlılık Araştırması'nın önemli bir veri kaynağı olacağı kanaatindeyiz."
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