https://tr.sputniknews.com/20220808/ak-parti-myk-bugun-toplaniyor-kira-ve-konut-fiyatlarindaki-fahis-artislar-degerlendirilecek-1059640084.html
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlar değerlendirilecek
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlar değerlendirilecek
AK Parti MYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, Rusya lideri Putin'le Soçi'de yapılan görüşme; dar gelirli için... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T09:39+0300
2022-08-08T09:39+0300
2022-08-08T09:39+0300
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
myk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan MYK'da Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak. Sabah gazetesinin haberine göre, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak. 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak.14 Ağustos AK Parti’nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak.Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Erdoğan'ın talimatı ile 'çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu' Erdoğan ile paylaşacak. Sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek. Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220807/ak-partili-celik-chp-gercekten-samimi-helallesirse-bunu-takdir-ederiz-1059623541.html
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AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlar değerlendirilecek
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AK Parti MYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, Rusya lideri Putin'le Soçi'de yapılan görüşme; dar gelirli için atılacak yeni adımlar ve sosyal konut projesi ele alınacak. Cemevine provokatif saldırılar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan MYK'da Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak.
Sabah gazetesinin haberi
ne göre, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak. 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak.
14 Ağustos AK Parti’nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak.
Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Erdoğan'ın talimatı ile 'çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu' Erdoğan ile paylaşacak. Sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek. Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.