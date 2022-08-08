https://tr.sputniknews.com/20220808/aracini-viteste-unuttu-ikinci-kattan-dusup-agir-yaralandi-1059648641.html

Aracını viteste unuttu, ikinci kattan düşüp ağır yaralandı

Aracını viteste unuttu, ikinci kattan düşüp ağır yaralandı

İstanbul Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T12:29+0300

2022-08-08T12:29+0300

2022-08-08T12:38+0300

istanbul

türkiye

kaza

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İstanbul'da Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki otomobile çarptı.Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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istanbul, kaza