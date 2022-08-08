https://tr.sputniknews.com/20220808/bakan-cavusoglu-agitden-rusyanin-cikarilmasini-dogru-bulmuyoruz-1059674053.html
Bakan Çavuşoğlu: AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz
Bakan Çavuşoğlu: AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı bugün başladı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T22:23+0300
2022-08-08T22:23+0300
2022-08-08T22:26+0300
türkiye
rusya
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
mevlüt çavuşoğlu
avrupa
ukrayna
ukrayna krizi
politika
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Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’na önemli isimler de katılarak Türk diplomatlara yönelik konuşmalar gerçekleştiriyor. Bu isimlerden biri de AGİT Genel Sekreteri Schmid oldu. Schmid’in konuşması öncesinde kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya konusunda önemli mesajlar verdi. Bölgedeki diyalog ihtiyacına vurgu yapan Çavuşoğlu, "AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. (Bunun) Kapsayıcılığı zedeleyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Schmid’den Türk diplomasisine övgüSchmid ise konuşmasında Türkiye'nin son dönemde oynadığı diplomatik role ilişkin, "Türkiye'nin BM ile tahıl anlaşması konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan. Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli" dedi. Schmid, Türk diplomasisinin her zaman güçlü ulusal kimliği olduğunu kaydederek, " Türk diplomasisi dünyadaki en profesyonel diplomatik misyonlarından biri. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi görüyor. Bu sayede Türkiye dünyanın içinde bulunduğu bu çoğulcu anlayışa en uygun ülkelerden biri" şeklinde konuştu.Schmid, diyalog ve arabuluculuğun diplomasinin en önemli unsurları olduğunu, AGİT'in de bu değerlere canıgönülden bağlı olduğunu kaydetti.AGİT’in 57 katılımcı devleti arasında Türkiye, Rusya, Ukrayna, ABD, Almanya ve Fransa da bulunuyor.
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Turan Salcı
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
türkiye, rusya, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mevlüt çavuşoğlu, avrupa, ukrayna, ukrayna krizi
Bakan Çavuşoğlu: AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz
22:23 08.08.2022 (güncellendi: 22:26 08.08.2022) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı bugün başladı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid’in katıldığı oturumun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz” açıklamasında bulundu.
Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’na önemli isimler de katılarak Türk diplomatlara yönelik konuşmalar gerçekleştiriyor. Bu isimlerden biri de AGİT Genel Sekreteri Schmid oldu. Schmid’in konuşması öncesinde kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya konusunda önemli mesajlar verdi. Bölgedeki diyalog ihtiyacına vurgu yapan Çavuşoğlu, "AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. (Bunun) Kapsayıcılığı zedeleyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Schmid’den Türk diplomasisine övgü
Schmid ise konuşmasında Türkiye'nin son dönemde oynadığı diplomatik role ilişkin, "Türkiye'nin BM ile tahıl anlaşması konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan. Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli" dedi. Schmid, Türk diplomasisinin her zaman güçlü ulusal kimliği olduğunu kaydederek, " Türk diplomasisi dünyadaki en profesyonel diplomatik misyonlarından biri. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi görüyor. Bu sayede Türkiye dünyanın içinde bulunduğu bu çoğulcu anlayışa en uygun ülkelerden biri" şeklinde konuştu.
Schmid, diyalog ve arabuluculuğun diplomasinin en önemli unsurları olduğunu, AGİT'in de bu değerlere canıgönülden bağlı olduğunu kaydetti.
AGİT’in 57 katılımcı devleti arasında Türkiye, Rusya, Ukrayna, ABD, Almanya ve Fransa da bulunuyor.