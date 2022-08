Bakan Çavuşoğlu: Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var

https://tr.sputniknews.com/20220808/bakan-cavusoglu-suriyenin-ve-irakin-toprak-butunlugu-bakimindan-bu-operasyonlarin-bir-onemi-var-1059643462.html

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansından önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, "2022 yolu Türk dış politikasında birçok açıdan doğrulanma yılı olarak kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu" dedi.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:"2022 yolu Türk dış politikasında birçok açıdan doğrulanma yılı olarak kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu.Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK. Saldırılara karşı hareketsiz kalamayız.Irak'ta yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Irak'ta öncelikle malumun ilanını PKK'nın terör örgütü olduğunu açıklamasını ve somut adımlar atılmasını bekliyoruz.Ermenistan'a uyarıBuradan Ermenistan’ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrardan uyarıyoruz. Türkiye hiç kimseye düşmanlık beslemedi. Aksini düşünen varsa kendi ayıbı...Dış politikamızı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün mirası "Yurtta sulh, Cihanda sulh" sözleri şekillendirdi.Azerbaycan - Ermenistan konusunda son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.'Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var'Diplomaside yaptıklarımızı AB yapsa ayakta alkışlanırdı.Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.Avrupa güvenliğinin Türkiye'ye ihtiyacı var. 360 derece bakışla çevremizdeki her bölgede sürdürülebilir barış lisanıyla devam etmeyi diliyoruz.Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor.Türkiye hilafına hareket edebileceklerini düşünenler ne zaman hareket geçse biz bunları güçlü diplomasi kaslarımızla dengeledik. Türkiye ile iş birliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişata dur diyebildiğimiz için bugün bir inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya edilmektedir.Suudi Arabistan ile temaslarSuudi Arabistan'da işbirliği odaklı yeni bir dönem için kolları sıvadık. Bunu Mısır ile de gerçekleştirmek istiyoruz.Kıbrıs meselesiMilli davamız Kıbrıs meselesinde çözüm bellidir. Ne bizim ne de Kıbrıs Türklerinin boşa geçireceği bir yıl var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010'lu yıllardan bu yana önerilerde bulundu. Bir mekanizma kurulursa Doğu Akdeniz'deki meselenin yarısı çözülür. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerilerini tüm kamuoyuna ve dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.Yarın da kısmetse Abdulhamid Han sondaj gemisi görevi için denizlere açılacak. Doğu Akdeniz politikamızı taviz vermeden sürdürüyoruz. Ancak Yunanistan sorunları çözücek iradede değil. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Adaların silahlandırıldığınızı muhattaplarımza anlattık. Bu konunun üzerine gitmeye de devam edeceğiz.

