https://tr.sputniknews.com/20220808/balikli-rum-hastanesi-vakfi-baskani-yuvanidis-bina-3-ay-ile-6-ay-arasinda-tamamlanacak-1059643087.html

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Yuvanidis: Bina 3 ay ile 6 ay arasında tamamlanacak

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Yuvanidis: Bina 3 ay ile 6 ay arasında tamamlanacak

İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangının sonrası binanın eski günlerine dönmesi için... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T10:58+0300

2022-08-08T10:58+0300

2022-08-08T10:58+0300

türkiye

balıklı rum hastanesi

zeytinburnu

yangın

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İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangının ardından belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.Perşembe günü çıkan yangında tahliye edilen hastaların bazıları hastanenin farklı bölümlerine taşınırken, bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesine götürülmüştü.Hastaların tamamının salı gününe kadar Balıklı Rum Hastanesi’ne geri döneceği bildirildi. Çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da sürüyor.Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis temizlik çalışmalarına başlandığını belirterek "5 gün veya bir hafta içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Zeytinburnu Belediyesi çalışanları temizliğe devam edecek" dedi."HASTALAR SALI GÜNÜNE KADAR DÖNMÜŞ OLACAK"Binanın 3 ay ila 6 ay arasında tamamlanacağını söyleyen Yuvanidis "Eski günlerine kavuşacak. Hastaların durumu çok iyi peyder pey hastanenin boş yataklarına getiriyoruz salı gününe kadar hastalar geri dönmüş olur. Hasta yakınları her şeyle ilgileniyor" ifadelerini kullandı."HASTANEMİZ AKTİF ŞEKİDE HİZMET VERİYOR"Balıklı Rum Hastanesi Genel Koordinatörü Selçuk Atay "Bir yanlış anlaşılma var. Vakfın ihtiyarhane binasında çıkan yangın hastane kısmı olarak algılandı. Hastanemizin içerisinde 8 bina var. Bu binanın sadece bir tanesi ihtiyarhane binamız. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve hastane binamız aktif ve hizmet veriyor" dedi.

türkiye

zeytinburnu

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balıklı rum hastanesi, zeytinburnu, yangın