Bangladeş'te yüzde 52'lik akaryakıt zammı sonrası protestolar: 25 yaralı
Bangladeş’te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu. Gösterilerde 5'i ağır olmak üzere yaklaşık 25 öğrenci yaralandı.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonrası yaklaşık 25 öğrenci yaralandı. Hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 52 zam yapmasının ardından muhalefet partileri ve bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler, Dakka’nın Şahbag semtinde 5 Ağustos Cuma gününden bu yana sürüyor.
Bangladesh… protests and hard clashes have erupted in several cities after the government has decided to increase petrol prices by 51% and diesel by 42% effective midnight….— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 7, 2022
Huge lines are reported at petrol stations all over Bangladesh…
🔊sound pic.twitter.com/JQmUsLBIAD
Polisin müdahale ettiği gösterilerde en az 20 kişi yaralandı. Protestolara katılan gruplardan Sosyalist Öğrenciler Cephesi’nin Genel Sekreteri Salman Sıddıki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 25 civarında öğrencinin yaralandığını ve 5’inin durumunun ağır olduğunu söyledi.
#Bangladesh:Thousands of people are flocking to petrol stations in Bangladesh as the government announced a 52% fuel price hike, the highest increase on record. The country is in the grip of a serious energy crisis.#Bangladesh #FuelPrices pic.twitter.com/18MTo55p34— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) August 7, 2022