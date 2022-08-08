https://tr.sputniknews.com/20220808/bangladeste-yuzde-52lik-akaryakit-zammi-sonrasi-protestolar-25-yarali-1059641489.html

Bangladeş'te yüzde 52'lik akaryakıt zammı sonrası protestolar: 25 yaralı

Bangladeş'te yüzde 52'lik akaryakıt zammı sonrası protestolar: 25 yaralı

Bangladeş’te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu. Gösterilerde 5'i ağır olmak üzere yaklaşık 25 öğrenci yaralandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

bangladeş

akaryakıt

zam

protesto

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Bangladeş’in başkenti Dakka’da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonrası yaklaşık 25 öğrenci yaralandı. Hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 52 zam yapmasının ardından muhalefet partileri ve bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler, Dakka’nın Şahbag semtinde 5 Ağustos Cuma gününden bu yana sürüyor. Polisin müdahale ettiği gösterilerde en az 20 kişi yaralandı. Protestolara katılan gruplardan Sosyalist Öğrenciler Cephesi’nin Genel Sekreteri Salman Sıddıki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 25 civarında öğrencinin yaralandığını ve 5’inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

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bangladeş, akaryakıt, zam, protesto