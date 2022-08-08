Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220808/bangladeste-yuzde-52lik-akaryakit-zammi-sonrasi-protestolar-25-yarali-1059641489.html
Bangladeş'te yüzde 52'lik akaryakıt zammı sonrası protestolar: 25 yaralı
Bangladeş'te yüzde 52'lik akaryakıt zammı sonrası protestolar: 25 yaralı
Bangladeş’te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu. Gösterilerde 5'i ağır olmak üzere yaklaşık 25 öğrenci yaralandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T10:14+0300
2022-08-08T10:14+0300
dünya
bangladeş
akaryakıt
zam
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Bangladeş’in başkenti Dakka’da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonrası yaklaşık 25 öğrenci yaralandı. Hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 52 zam yapmasının ardından muhalefet partileri ve bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler, Dakka’nın Şahbag semtinde 5 Ağustos Cuma gününden bu yana sürüyor. Polisin müdahale ettiği gösterilerde en az 20 kişi yaralandı. Protestolara katılan gruplardan Sosyalist Öğrenciler Cephesi’nin Genel Sekreteri Salman Sıddıki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 25 civarında öğrencinin yaralandığını ve 5’inin durumunun ağır olduğunu söyledi.
bangladeş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bangladeş, akaryakıt, zam, protesto

Bangladeş'te yüzde 52'lik akaryakıt zammı sonrası protestolar: 25 yaralı

10:14 08.08.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Abone olTelegram
Bangladeş’te akaryakıt fiyatlarını protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulundu. Gösterilerde 5'i ağır olmak üzere yaklaşık 25 öğrenci yaralandı.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonrası yaklaşık 25 öğrenci yaralandı. Hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 52 zam yapmasının ardından muhalefet partileri ve bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler, Dakka’nın Şahbag semtinde 5 Ağustos Cuma gününden bu yana sürüyor.
Polisin müdahale ettiği gösterilerde en az 20 kişi yaralandı. Protestolara katılan gruplardan Sosyalist Öğrenciler Cephesi’nin Genel Sekreteri Salman Sıddıki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 25 civarında öğrencinin yaralandığını ve 5’inin durumunun ağır olduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала