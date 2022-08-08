https://tr.sputniknews.com/20220808/besiktasta-atmde-yangin-cikti-1059667843.html
Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı
Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T20:54+0300
2022-08-08T20:54+0300
2022-08-08T21:03+0300
türkiye
banka
yangın
atm
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Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın tutuşmasıyla birlikte alevler büyümeye başladı.Yangın, diğer ATM'lere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. ATM'de incelemelerde bulunan banka görevlileri, yangının elektrik kontağında çıktığını belirledi.
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banka, yangın, atm
Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı
20:54 08.08.2022 (güncellendi: 21:03 08.08.2022) Abone ol
İstanbul Beşiktaş'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.
Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın tutuşmasıyla birlikte alevler büyümeye başladı.
Yangın, diğer ATM'lere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. ATM'de incelemelerde bulunan banka görevlileri, yangının elektrik kontağında çıktığını belirledi.