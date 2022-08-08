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Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı
Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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banka
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Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın tutuşmasıyla birlikte alevler büyümeye başladı.Yangın, diğer ATM'lere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. ATM'de incelemelerde bulunan banka görevlileri, yangının elektrik kontağında çıktığını belirledi.
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banka, yangın, atm

Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı

20:54 08.08.2022 (güncellendi: 21:03 08.08.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW685439Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı
Beşiktaş'ta, ATM'de yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW685439
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İstanbul Beşiktaş'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.
Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın tutuşmasıyla birlikte alevler büyümeye başladı.
Yangın, diğer ATM'lere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. ATM'de incelemelerde bulunan banka görevlileri, yangının elektrik kontağında çıktığını belirledi.
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