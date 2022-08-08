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Ankara'da bir garson, nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini heimlich manevrası ile kurtardı
Ankara'da bir garson, nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini heimlich manevrası ile kurtardı
Ankara'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T20:43+0300
2022-08-08T20:52+0300
türkiye
ankara
heimlich manevrası
müşteri
garson
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir restoranda Yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi garsonlar fark etti. Nefes almakta zorlanan adam ilk önce ayağa kalktı. Adamın arkasına geçen garson birkaç sefer heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı. Müşterinin verdiği haya mücadelesi ise güvenlik kameralarına yansıdı
türkiye
ankara
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ankara, heimlich manevrası, müşteri, garson

Ankara'da bir garson, nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini heimlich manevrası ile kurtardı

20:43 08.08.2022 (güncellendi: 20:52 08.08.2022)
© İHABaşkentte bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı.
Başkentte bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Ankara'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir restoranda Yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi garsonlar fark etti.
Nefes almakta zorlanan adam ilk önce ayağa kalktı. Adamın arkasına geçen garson birkaç sefer heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı.
Müşterinin verdiği haya mücadelesi ise güvenlik kameralarına yansıdı
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