https://tr.sputniknews.com/20220808/bogazina-yiyecek-kacan-musterisini-garson-heimlich-manevrasiyla-kurtardi-1059667462.html

Ankara'da bir garson, nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini heimlich manevrası ile kurtardı

Ankara'da bir garson, nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini heimlich manevrası ile kurtardı

Ankara'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T20:43+0300

2022-08-08T20:43+0300

2022-08-08T20:52+0300

türkiye

ankara

heimlich manevrası

müşteri

garson

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir restoranda Yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi garsonlar fark etti. Nefes almakta zorlanan adam ilk önce ayağa kalktı. Adamın arkasına geçen garson birkaç sefer heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı. Müşterinin verdiği haya mücadelesi ise güvenlik kameralarına yansıdı

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ankara, heimlich manevrası, müşteri, garson