https://tr.sputniknews.com/20220808/canli-yayinda-cin-cikarma-seansi-yapan-pelin-hurman-1400-cin-kavmini-komutlandiriyorum-1059661455.html
Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman: '1400 cin kavmini komutlandırıyorum'
Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman: '1400 cin kavmini komutlandırıyorum'
Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve canlı yayında cin çıkarma seansı yapmasıyla tanınan Pelin Hürman, katıldığı bir yayında '1400 cin kavmini... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T17:07+0300
2022-08-08T17:07+0300
2022-08-08T17:07+0300
yaşam
cin
armağan çağlayan
pelin hürman
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Kendini ‘Metafizik uzmanı’ olarak tanıtan Pelin Hürman, yeni açıklamasında “1400 cin kavmini komutlandırabiliyorum” dedi.Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında gerçekleştirdiği “Zor ama yine de sor” programının son bölümünde “Önden arkaya yukarıdan aşağıya donat” sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Pelin Hürman konuk oldu.Programda 'Üfürükçülüğe karşı' olduğunu belirten Pelin Hürman, “ilminin” doğuştan geldiğini iddia etti. Cinleri dokuz yaşında hissetmeye başladığını söyleyen Hürman, 1400 cin kavmini de komutlandırdığını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/canli-yayinda-cin-cikarma-seansi-yapan-pelin-hurman-reklamin-iyisi-kotusu-olmaz-1057741926.html
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cin, armağan çağlayan, pelin hürman
Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman: '1400 cin kavmini komutlandırıyorum'
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Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve canlı yayında cin çıkarma seansı yapmasıyla tanınan Pelin Hürman, katıldığı bir yayında '1400 cin kavmini komutlandırdığını' dile getirdi.
Kendini ‘Metafizik uzmanı’ olarak tanıtan Pelin Hürman, yeni açıklamasında “1400 cin kavmini komutlandırabiliyorum” dedi.
Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında gerçekleştirdiği “Zor ama yine de sor” programının son bölümünde “Önden arkaya yukarıdan aşağıya donat” sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Pelin Hürman konuk oldu.
Programda 'Üfürükçülüğe karşı' olduğunu belirten Pelin Hürman, “ilminin” doğuştan geldiğini iddia etti. Cinleri dokuz yaşında hissetmeye başladığını söyleyen Hürman, 1400 cin kavmini de komutlandırdığını dile getirdi.