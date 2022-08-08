https://tr.sputniknews.com/20220808/cin-disisleri-bakani-washingtonin-pelosiyi-tayvana-neden-gonderdigini-biliyoruz-1059651443.html
Çin Dışişleri Bakanı: Washington'ın Pelosi'yi Tayvan'a neden gönderdiğini biliyoruz
Çin Dışişleri Bakanı: Washington'ın Pelosi'yi Tayvan'a neden gönderdiğini biliyoruz
ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki Tayvan ziyaretiyle Pekin'i provoke etmesi sonrası, Çin... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T13:56+0300
2022-08-08T13:56+0300
2022-08-08T13:56+0300
dünya
wang yi
asya-pasifik
hint-pasifik
tayvan
çin
abd
nancy pelosi
ziyaret
komplo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042828427_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_5b1c8ef2e8df10794841208ca3cd6e62.jpg
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Washington'ın bölgedeki gerilimi kasten artırdığına dikkat çekerek, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin, ABD ordusunun bölgeye daha fazla konuşlanması için bahane yaratma komplosunun parçası olduğuna işaret etti. Bangladeş ziyareti vesilesiyle açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı, "ABD'nin eski numaralarını tekrarlamaya çalıştığına dair işaretler var" diyerek Washington'ın 'dünyanın başka yerlerinde önce sorun yaratma ve sonra bunu kendi stratejik planlarını gerçekleştirmek için kullanma' sicilini hatırlattı. Buna karşı bölgesel oyuncuları, Amerika'nın Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırmasına karşı çıkmaya çağırdı. Pekin'in, Washington'a, Tayvan'ın ABD'nin parçası değil, Çin'in toprağı olduğunu hatırlattığını, Washington'ın ise Pelosi'nin ziyaretine yeşil ışık yakarak Çin'in toprak bütünlüğüne daha önce beyan ettiği taahhüdünden çark ettiğini dile getiren Wang, Çin'in diğer şeylerin yanı sıra yaptırımları da içeren güçlü tepkisini 'meşru, makul, yasal, gerekli, açık ve uygun' olarak niteledi. Bu tedbirlerin ABD'nin 'Çin'i kontrol etmek için Tayvan'ı kullanma' girişimine karşı caydırıcılık amaçladığını belirtti. 'ABD hükümetinde üçüncü sırada yer alan Pelosi'nin ziyaretiyle Tayvan'ın bağımsızlığından yana ayrılıkçı güçleri teşvik ettiğini, ayrılıkçılarla güç birliğine giderek Çin halkına karşı savaştığını' ifade eden Çin Dışişleri Bakanı, diğer ulusların içişlerine karışmama ilkesini devletlerarası ilişkilerin 'altın kuralı' diye niteleyerek şöyle devam etti:"Tek taraflı zorbalığın zaman zaman yaygınlaştığı günümüzde, uluslararası toplum bu konuda daha net fikir birliği oluşturmalı, daha güçlü ses çıkarmalı, uluslararası hukukun temel normlarını ortaklaşa korumalı ve tüm gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa korumalıdır."Bangladeş de Pekin'in 'Tek Çin' politikasına verdiği desteği teyit eden bir bildiri yayımladı. Pekin, 'Tek Çin' politikası kapsamında kendi kendini yöneten Tayvan'ı ayrılıkçı eyalet ve egemen Çin topraklarının parçası olarak görüyor. Çin ve Tayvan'la ilişkilerini 1979 Tayvan İlişkileri Yasası, ABD ile Çin arasında 3 Ortak Bildiri ve 6 Güvence üzerinden şekillendiren Washington'ın resmi politikası, Çin'in Tayvan üzerindeki egemenlik iddiasını onaylamadan kabul etmek.
https://tr.sputniknews.com/20220805/cin-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiye-yaptirim-uyguladi-1059537635.html
https://tr.sputniknews.com/20220805/peskov-cin-pelosinin-tayvan-ziyareti-isiginda-egemenligini-korumak-icin-mesru-adimlar-atiyor---1059546447.html
https://tr.sputniknews.com/20220803/cin-pelosi-olayiyla-amerikan-belasindan-kacamayacagini-bir-kez-daha-anlamis-oldu-1059484278.html
hint-pasifik
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042828427_0:0:2682:2013_1920x0_80_0_0_8f9f5d1a8a0412af1d8a5701b02597fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wang yi, asya-pasifik, hint-pasifik, tayvan, çin, abd, nancy pelosi, ziyaret, komplo
Çin Dışişleri Bakanı: Washington'ın Pelosi'yi Tayvan'a neden gönderdiğini biliyoruz
Abone ol
ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki Tayvan ziyaretiyle Pekin'i provoke etmesi sonrası, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi "Washington'ın Pelosi'yi Tayvan'a neden gönderdiğini biliyoruz" mesajını verdi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Washington'ın bölgedeki gerilimi kasten artırdığına dikkat çekerek, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin, ABD ordusunun bölgeye daha fazla konuşlanması için bahane yaratma komplosunun parçası olduğuna işaret etti.
Bangladeş ziyareti vesilesiyle açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı, "ABD'nin eski numaralarını tekrarlamaya çalıştığına dair işaretler var" diyerek Washington'ın 'dünyanın başka yerlerinde önce sorun yaratma ve sonra bunu kendi stratejik planlarını gerçekleştirmek için kullanma' sicilini hatırlattı. Buna karşı bölgesel oyuncuları, Amerika'nın Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırmasına karşı çıkmaya çağırdı.
Pekin'in, Washington'a, Tayvan'ın ABD'nin parçası değil, Çin'in toprağı olduğunu hatırlattığını, Washington'ın ise Pelosi'nin ziyaretine yeşil ışık yakarak Çin'in toprak bütünlüğüne daha önce beyan ettiği taahhüdünden çark ettiğini dile getiren Wang, Çin'in diğer şeylerin yanı sıra yaptırımları da içeren güçlü tepkisini 'meşru, makul, yasal, gerekli, açık ve uygun' olarak niteledi. Bu tedbirlerin ABD'nin 'Çin'i kontrol etmek için Tayvan'ı kullanma' girişimine karşı caydırıcılık amaçladığını belirtti.
'ABD hükümetinde üçüncü sırada yer alan Pelosi'nin ziyaretiyle Tayvan'ın bağımsızlığından yana ayrılıkçı güçleri teşvik ettiğini, ayrılıkçılarla güç birliğine giderek Çin halkına karşı savaştığını' ifade eden Çin Dışişleri Bakanı, diğer ulusların içişlerine karışmama ilkesini devletlerarası ilişkilerin 'altın kuralı' diye niteleyerek şöyle devam etti:
"Tek taraflı zorbalığın zaman zaman yaygınlaştığı günümüzde, uluslararası toplum bu konuda daha net fikir birliği oluşturmalı, daha güçlü ses çıkarmalı, uluslararası hukukun temel normlarını ortaklaşa korumalı ve tüm gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa korumalıdır."
Bangladeş de Pekin'in 'Tek Çin' politikasına verdiği desteği teyit eden bir bildiri yayımladı.
Pekin, 'Tek Çin' politikası kapsamında kendi kendini yöneten Tayvan'ı ayrılıkçı eyalet ve egemen Çin topraklarının parçası olarak görüyor. Çin ve Tayvan'la ilişkilerini 1979 Tayvan İlişkileri Yasası, ABD ile Çin arasında 3 Ortak Bildiri ve 6 Güvence üzerinden şekillendiren Washington'ın resmi politikası, Çin'in Tayvan üzerindeki egemenlik iddiasını onaylamadan kabul etmek.