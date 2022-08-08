https://tr.sputniknews.com/20220808/cin-tayvan-cevresindeki-tatbikatlar-suruyor-1059637631.html
Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar sürüyor
Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar sürüyor
Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatları sürdürdüğünü duyurdu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T08:24+0300
2022-08-08T08:24+0300
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı ziyaretiyle Tayvan çevresinde bu zamana kadarki en büyük tatbikatı yürüten Çin hız kesmedi. Çin ordusundan yapılan açıklamada "Çin Halk Kurtuluş Ordusu Tayvan adası etrafında denizde de havada ortak tatbikat ve eğitimlerine devam etti" denildi. Pelosi'nin ziyaretinin hemen ardından, perşembe günü başlatılan beş tatbikatın dün sona ermesi bekleniyordu.iPhone 14 üretimi gecikebilirÖte yandan Tayvan eksenindeki Çin- ABD gerilimi iPhone 14 üretimini de aksatabilir. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, Apple'a da yonga tedarik ediyor ve Tayvan'da bulunuyor. iPhone sevkiyatlarını Çin'deki tesislerden yapan Apple ise Tayvan'da üretilen tüm parça ve bileşenlere yapım yeri olarak 'Tayvan, Çin' veya 'Çin Taipesi' ibaresi eklenmesi konusunda tüm tedarikçilerine uyarıda bulundu. Bu durum yüzünden oluşabilecek anlaşmazlıktan dolayı iPhone 14 üretiminin de aksayabileceği konuşuluyor.
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çin, tayvan, nancy pelosi, iphone
Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar sürüyor
08:24 08.08.2022 (güncellendi: 08:38 08.08.2022) Abone ol
Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatları sürdürdüğünü duyurdu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı ziyaretiyle Tayvan çevresinde bu zamana kadarki en büyük tatbikatı yürüten Çin hız kesmedi.
Çin ordusundan yapılan açıklamada "Çin Halk Kurtuluş Ordusu Tayvan adası etrafında denizde de havada ortak tatbikat ve eğitimlerine devam etti" denildi. Pelosi'nin ziyaretinin hemen ardından, perşembe günü başlatılan beş tatbikatın dün sona ermesi bekleniyordu.
iPhone 14 üretimi gecikebilir
Öte yandan Tayvan eksenindeki Çin- ABD gerilimi iPhone 14 üretimini de aksatabilir. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, Apple'a da yonga tedarik ediyor ve Tayvan'da bulunuyor. iPhone sevkiyatlarını Çin'deki tesislerden yapan Apple ise Tayvan'da üretilen tüm parça ve bileşenlere yapım yeri olarak 'Tayvan, Çin' veya 'Çin Taipesi' ibaresi eklenmesi konusunda tüm tedarikçilerine uyarıda bulundu. Bu durum yüzünden oluşabilecek anlaşmazlıktan dolayı iPhone 14 üretiminin de aksayabileceği konuşuluyor.