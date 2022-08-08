Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik

Rusya Ukrayna savaşında ilk günden itibaren, Putin ve Zelenskiy ile görüşmemizde sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Rusya Ukrayna savaşında ilk günden itibaren, Putin ve Zelenskiy ile görüşmemizde sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdik.

Antalya ve İstanbul'da yapılan temaslar umutları yeşertti ancak sahadaki gelişmeler, oluşan atmosfer kalıcı ateşkese dönmedi. Antalya ve İstanbul'da yapılan temaslar umutları yeşertti ancak sahadaki gelişmeler, oluşan atmosfer kalıcı ateşkese dönmedi.

Çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik, şu an gemiler geliyor. Çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik, şu an gemiler geliyor.

Gıda krizinin kapıda olduğunun bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Gıda krizinin kapıda olduğunun bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk.

Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bayram münasebetiyle yaptığımız görüşmede yapıcı bir görüşme yaptık. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bayram münasebetiyle yaptığımız görüşmede yapıcı bir görüşme yaptık.

İsrail'in Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında net bir duruş sergiledik. Türkiye Filistin halkının yanındadır. İsrail'in Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında net bir duruş sergiledik. Türkiye Filistin halkının yanındadır.

Türkiye ne doğuya ne batıya sırtını dönemez. Ancak Türkiye'nin güvenliğine kast eden terör örgütlerine on binlerce tır dolusu silah vermenin etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili taziye mesajları yayınlamanın, müttefiklik ilişkileri ile bağdaşmadığı ortadadır. Türkiye ne doğuya ne batıya sırtını dönemez. Ancak Türkiye'nin güvenliğine kast eden terör örgütlerine on binlerce tır dolusu silah vermenin etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili taziye mesajları yayınlamanın, müttefiklik ilişkileri ile bağdaşmadığı ortadadır.

Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir. Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir.