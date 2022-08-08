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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. Erdoğan "Çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik

14:40 08.08.2022 (güncellendi: 15:26 08.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. Erdoğan "Çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik, şu an gemiler geliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Rusya Ukrayna savaşında ilk günden itibaren, Putin ve Zelenskiy ile görüşmemizde sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdik.
Antalya ve İstanbul'da yapılan temaslar umutları yeşertti ancak sahadaki gelişmeler, oluşan atmosfer kalıcı ateşkese dönmedi.
Çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik, şu an gemiler geliyor.
Gıda krizinin kapıda olduğunun bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk.
Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bayram münasebetiyle yaptığımız görüşmede yapıcı bir görüşme yaptık.
İsrail'in Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında net bir duruş sergiledik. Türkiye Filistin halkının yanındadır.
Türkiye ne doğuya ne batıya sırtını dönemez. Ancak Türkiye'nin güvenliğine kast eden terör örgütlerine on binlerce tır dolusu silah vermenin etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili taziye mesajları yayınlamanın, müttefiklik ilişkileri ile bağdaşmadığı ortadadır.
Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir.
Sizlerin de desteğiyle 2023'ü yurt dışında da demokrasi şölenine çevireceğimize inanıyoruz
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