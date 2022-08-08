https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogan-cemevini-ziyaret-edecek-1059636472.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevini ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevini ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşması bekleniyor. Burada Muharrem... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T06:31+0300
2022-08-08T06:31+0300
2022-08-08T06:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cemevi
saldırı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Aşure Günü nedeniyle Ankara’da bir cemevini ziyaret etmesi, burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle buluşması bekleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muharrem ayının onuncu günü olan bu akşam Alevi vatandaşlarla beraber orucunu açması bekleniyor.YeniŞafak'ın haberine göre, buluşmanın Mamak’ta bulunan Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde gerçekleşmesi öngörülüyor. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız ile Alevi kanat önderi Arif Ali Özzeybek gibi isimlerin eşlik edeceği belirtiliyor.Muharrem ayının ilk gününde Ankara’da Alevi vatandaşlara ait iki dernek ve bir cemevine gerçekleştirilen saldırıdan sonra önceki gün Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş da evinin önünde iki kişi tarafından darp edilmişti. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, saldırının Ankara’daki saldırıların devamı olabileceğine işaret ederken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arayarak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da evinde ziyaret ederek Sarıtaş’a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
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recep tayyip erdoğan, cemevi, saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevini ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşması bekleniyor. Burada Muharrem ayının 10. günü nedeniyle iftar yapılacak. Son günlerde Ankara ve İstanbul’da cemevlerini hedef alan saldırılar provokasyon endişelerine yol açmıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Aşure Günü nedeniyle Ankara’da bir cemevini ziyaret etmesi, burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle buluşması bekleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muharrem ayının onuncu günü olan bu akşam Alevi vatandaşlarla beraber orucunu açması bekleniyor.
YeniŞafak'ın haberine göre
, buluşmanın Mamak’ta bulunan Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde gerçekleşmesi öngörülüyor. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız ile Alevi kanat önderi Arif Ali Özzeybek gibi isimlerin eşlik edeceği belirtiliyor.
Muharrem ayının ilk gününde Ankara’da Alevi vatandaşlara ait iki dernek ve bir cemevine gerçekleştirilen saldırıdan sonra önceki gün Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş da evinin önünde iki kişi tarafından darp edilmişti. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, saldırının Ankara’daki saldırıların devamı olabileceğine işaret ederken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arayarak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da evinde ziyaret ederek Sarıtaş’a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.