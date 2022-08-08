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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogandan-asure-gunu-mesaji-1059664897.html
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recep tayyip erdoğan, cemevi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti

20:59 08.08.2022 (güncellendi: 21:59 08.08.2022)
© Twitter/Erdoğan Dijital MedyaCumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Twitter/Erdoğan Dijital Medya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı
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