https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogan-muharrem-ayi-iftarina-katildi-1059667931.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T20:59+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cemevi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogandan-asure-gunu-mesaji-1059664897.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, cemevi