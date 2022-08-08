https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogan-muharrem-ayi-iftarina-katildi-1059667931.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T20:59+0300
2022-08-08T20:59+0300
2022-08-08T21:59+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cemevi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogandan-asure-gunu-mesaji-1059664897.html
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recep tayyip erdoğan, cemevi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti
20:59 08.08.2022 (güncellendi: 21:59 08.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.