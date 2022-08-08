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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T19:18+0300
2022-08-08T19:18+0300
2022-08-08T19:18+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
aşure
aşure günü
islam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.Erdoğan mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
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recep tayyip erdoğan, aşure, aşure günü, islam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."