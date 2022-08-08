https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogandan-asure-gunu-mesaji-1059664897.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

aşure

aşure günü

islam

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.Erdoğan mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

türkiye

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recep tayyip erdoğan, aşure, aşure günü, islam