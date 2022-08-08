https://tr.sputniknews.com/20220808/denizde-tekmeli-yumruklu-kavga-1059653493.html

Denizde tekmeli yumruklu kavga

Denizde tekmeli yumruklu kavga

İstanbul Büyükçekmece'de, denize giren iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T13:53+0300

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türkiye

kavga

istanbul

büyükçekmece

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Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denize giren iki grup kavga etti.Dün saat 15.00 sıralarında denizdeki iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.İki taraf da tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/kadin-futbolcular-arasinda-kavga-cikti-antrenor-ve-yoneticiler-de-katildi-1059644439.html

türkiye

istanbul

büyükçekmece

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kavga, istanbul, büyükçekmece