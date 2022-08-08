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https://tr.sputniknews.com/20220808/denizde-tekmeli-yumruklu-kavga-1059653493.html
Denizde tekmeli yumruklu kavga
Denizde tekmeli yumruklu kavga
İstanbul Büyükçekmece'de, denize giren iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T13:53+0300
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türkiye
kavga
istanbul
büyükçekmece
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Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denize giren iki grup kavga etti.Dün saat 15.00 sıralarında denizdeki iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.İki taraf da tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/kadin-futbolcular-arasinda-kavga-cikti-antrenor-ve-yoneticiler-de-katildi-1059644439.html
türkiye
istanbul
büyükçekmece
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kavga, istanbul, büyükçekmece

Denizde tekmeli yumruklu kavga

13:53 08.08.2022
© DHADenizde tekmeli yumruklu kavga
Denizde tekmeli yumruklu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© DHA
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İstanbul Büyükçekmece'de, denize giren iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denize giren iki grup kavga etti.
Dün saat 15.00 sıralarında denizdeki iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İki taraf da tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
Türkiye
Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı
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