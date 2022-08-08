https://tr.sputniknews.com/20220808/denizde-tekmeli-yumruklu-kavga-1059653493.html
Denizde tekmeli yumruklu kavga
Denizde tekmeli yumruklu kavga
İstanbul Büyükçekmece'de, denize giren iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T13:53+0300
2022-08-08T13:53+0300
2022-08-08T13:53+0300
türkiye
kavga
istanbul
büyükçekmece
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Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denize giren iki grup kavga etti.Dün saat 15.00 sıralarında denizdeki iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.İki taraf da tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/kadin-futbolcular-arasinda-kavga-cikti-antrenor-ve-yoneticiler-de-katildi-1059644439.html
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kavga, istanbul, büyükçekmece
Denizde tekmeli yumruklu kavga
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İstanbul Büyükçekmece'de, denize giren iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denize giren iki grup kavga etti.
Dün saat 15.00 sıralarında denizdeki iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İki taraf da tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.