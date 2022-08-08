https://tr.sputniknews.com/20220808/disisleri-bakani-cavusoglu-hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-ile-telefonda-gorustu-1059633634.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 'İsrail’in Gazze’ye yönelik hava... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T01:47+0300
2022-08-08T01:47+0300
2022-08-08T01:50+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
ismail heniyye
görüşme
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Heniyye'nin İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları ele aldıkları belirtildi.İsrail, cuma günü Gazze'deki saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının yer aldığı en az 44 kişi hayatını kaybetmişti.İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes, pazar yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdi.
https://tr.sputniknews.com/20220807/filistin-basbakani-istiyye-filistin-halki-kapsamli-ve-surekli-israil-saldirisina-maruz-kaliyor-1059628102.html
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mevlüt çavuşoğlu, ismail heniyye, görüşme
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
01:47 08.08.2022 (güncellendi: 01:50 08.08.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 'İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınların' ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Heniyye'nin İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları ele aldıkları belirtildi.
İsrail, cuma günü Gazze'deki saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının yer aldığı en az 44 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes, pazar yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdi.