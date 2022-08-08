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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, haftaya 18 bandının hemen altında giriş yaptı.. Euro ise 18.29'dan işlem görüyor. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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Dolar 17.95 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.29 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 8 Ağustos sabahında 1771 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1022 lira,Çeyrek altın 1689 lira,Yarım altın 3335 lira,Cumhuriyet altını 6950 liradan işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:20 08.08.2022
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Dolar, haftaya 18 bandının hemen altında giriş yaptı.. Euro ise 18.29'dan işlem görüyor.
Dolar 17.95 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 18.29 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 8 Ağustos sabahında 1771 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 1022 lira,

Çeyrek altın 1689 lira,

Yarım altın 3335 lira,

Cumhuriyet altını 6950 liradan işlem görüyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
5 Ağustos, 09:21
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