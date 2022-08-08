https://tr.sputniknews.com/20220808/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059639537.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, haftaya 18 bandının hemen altında giriş yaptı.. Euro ise 18.29'dan işlem görüyor. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T09:20+0300
2022-08-08T09:20+0300
2022-08-08T09:20+0300
ekonomi
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Dolar 17.95 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.29 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 8 Ağustos sabahında 1771 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1022 lira,Çeyrek altın 1689 lira,Yarım altın 3335 lira,Cumhuriyet altını 6950 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059533657.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar, haftaya 18 bandının hemen altında giriş yaptı.. Euro ise 18.29'dan işlem görüyor.
Dolar 17.95 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 18.29 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 8 Ağustos sabahında 1771 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1022 lira,
Çeyrek altın 1689 lira,
Yarım altın 3335 lira,
Cumhuriyet altını 6950 liradan işlem görüyor.