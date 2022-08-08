https://tr.sputniknews.com/20220808/eglence-mekanina-alinmayinca-kavga-cikardilar-sandalye-tabak-ve-bardak-firlattilar-1059642650.html
Eğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar
Eğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar
Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı. Güvenlik görevlilerine taşkınlık çıkaran şahıslar... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T10:40+0300
2022-08-08T10:40+0300
2022-08-08T10:40+0300
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çanakkale
bar
eğlence
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meyhane
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Çanakkale'de yaşanan olay, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane sokakta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen bir eğlence mekanında meydana geldi. İçeriye girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı. Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. O sırada müşteri olarak bulunanlar korkarak içeriye kaçtı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında yumrukların konuştuğu kavga İskele Meydanı'na taştı.Yaşanan gelişmeler sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir polis memurunun başına sert bir cisimle vuruldu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin kafatasında çatlak olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/kavgayi-ayirmak-isteyen-kisiyi-bicaklayip-kactilar-1059530728.html
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Eğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar
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Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı. Güvenlik görevlilerine taşkınlık çıkaran şahıslar, eğlence mekanının karşısında bulunan meyhanedeki müşterilerin masasından aldıkları sandalye, tabak ve bardakları birbirlerine fırlattı.
Çanakkale'de yaşanan olay, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane sokakta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen bir eğlence mekanında meydana geldi. İçeriye girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı.
Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. O sırada müşteri olarak bulunanlar korkarak içeriye kaçtı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında yumrukların konuştuğu kavga İskele Meydanı'na taştı.
Yaşanan gelişmeler sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir polis memurunun başına sert bir cisimle vuruldu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin kafatasında çatlak olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.