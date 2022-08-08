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Eğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar
Eğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar
Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı. Güvenlik görevlilerine taşkınlık çıkaran şahıslar... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T10:40+0300
2022-08-08T10:40+0300
türkiye
çanakkale
bar
eğlence
kavga
meyhane
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Çanakkale'de yaşanan olay, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane sokakta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen bir eğlence mekanında meydana geldi. İçeriye girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı. Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. O sırada müşteri olarak bulunanlar korkarak içeriye kaçtı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında yumrukların konuştuğu kavga İskele Meydanı'na taştı.Yaşanan gelişmeler sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir polis memurunun başına sert bir cisimle vuruldu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin kafatasında çatlak olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/kavgayi-ayirmak-isteyen-kisiyi-bicaklayip-kactilar-1059530728.html
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çanakkale, bar, eğlence, kavga, meyhane

Eğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar

10:40 08.08.2022
© İHA / ENİSHAN KESKİNEğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar
Eğlence mekanına alınmayınca kavga çıkardılar: Sandalye, tabak ve bardak fırlattılar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA / ENİSHAN KESKİN
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Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı. Güvenlik görevlilerine taşkınlık çıkaran şahıslar, eğlence mekanının karşısında bulunan meyhanedeki müşterilerin masasından aldıkları sandalye, tabak ve bardakları birbirlerine fırlattı.
Çanakkale'de yaşanan olay, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane sokakta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen bir eğlence mekanında meydana geldi. İçeriye girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı.
Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. O sırada müşteri olarak bulunanlar korkarak içeriye kaçtı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında yumrukların konuştuğu kavga İskele Meydanı'na taştı.
Yaşanan gelişmeler sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir polis memurunun başına sert bir cisimle vuruldu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin kafatasında çatlak olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler olay yerinden kaçarken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
Türkiye
Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi bıçaklayıp kaçtılar
5 Ağustos, 03:24
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