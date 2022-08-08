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Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur
Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de meydana gelen saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Masumların hayattan koparıldığı... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:52+0300
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türkiye
gazze
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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gazze, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan

Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur

23:52 08.08.2022 (güncellendi: 23:53 08.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de meydana gelen saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."
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