Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur
23:52 08.08.2022 (güncellendi: 23:53 08.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de meydana gelen saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi.
Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. #Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 8, 2022
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."
ندعو الله ان يرحم شهداء اشقائنا الفلسطينين الذين سقطوا اثر هذه الاعتداءات ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين. ونرجو من صميم قلبنا ان تعم السكينة في #غزة . كما ندعوا المجتمع الدولي التزام الحكمة والعقل السليم من اجل تحقيق السلام في العالم.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 8, 2022