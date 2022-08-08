https://tr.sputniknews.com/20220808/eyup-sultan-turbesine-saldiri-1059654904.html

Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı

Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı

İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle gelen kişi, çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T14:21+0300

2022-08-08T14:21+0300

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türkiye

türkiye

eyüp sultan camii

saldırı

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Eyüp Sultan Türbesi'ne dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

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türkiye

eyüp sultan camii

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türkiye, eyüp sultan camii, saldırı