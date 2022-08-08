https://tr.sputniknews.com/20220808/eyup-sultan-turbesine-saldiri-1059654904.html
Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı
Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı
İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle gelen kişi, çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T14:21+0300
2022-08-08T14:21+0300
2022-08-08T14:21+0300
türkiye
türkiye
eyüp sultan camii
saldırı
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Eyüp Sultan Türbesi'ne dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/antalyada-bir-kadin-caddede-ciplak-sekilde-yururken-goruntulendi-1056862448.html
türkiye
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türkiye, eyüp sultan camii, saldırı
Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı
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İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle gelen kişi, çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.
Eyüp Sultan Türbesi'ne dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.
Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.