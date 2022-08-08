https://tr.sputniknews.com/20220808/fenerbahcede-10-numarali-formanin-sahibi-arda-guler-oldu-1059660553.html

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

Fenerbahçe, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T16:34+0300

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spor

arda güler

fenerbahçe

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu Arda Güler'e 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtildi.Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

https://tr.sputniknews.com/20220303/fenerbahceden-arda-gulere-yeni-sozlesme-1054400756.html

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arda güler, fenerbahçe