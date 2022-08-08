https://tr.sputniknews.com/20220808/fenerbahcede-10-numarali-formanin-sahibi-arda-guler-oldu-1059660553.html
Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu
Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu
Fenerbahçe, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T16:34+0300
2022-08-08T16:34+0300
2022-08-08T16:36+0300
spor
arda güler
fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu Arda Güler'e 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtildi.Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/fenerbahceden-arda-gulere-yeni-sozlesme-1054400756.html
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arda güler, fenerbahçe
Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu
16:34 08.08.2022 (güncellendi: 16:36 08.08.2022) Abone ol
Fenerbahçe, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu Arda Güler'e 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtildi.
"Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz."
Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.