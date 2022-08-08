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Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu
Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu
Fenerbahçe, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
arda güler
fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu Arda Güler'e 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtildi.Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/fenerbahceden-arda-gulere-yeni-sozlesme-1054400756.html
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arda güler, fenerbahçe

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

16:34 08.08.2022 (güncellendi: 16:36 08.08.2022)
© FenerbahçeArda Güler, Ali Koç
Arda Güler, Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Fenerbahçe
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Fenerbahçe, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu Arda Güler'e 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtildi.
"Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz."
Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.
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