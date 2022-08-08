https://tr.sputniknews.com/20220808/fenerbahceye-kizip-esine-attigi-terlik-gorme-kaybina-neden-oldu-5-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1059651999.html

Fenerbahçe'ye kızıp eşine attığı terlik görme kaybına neden oldu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fenerbahçe'ye kızıp eşine attığı terlik görme kaybına neden oldu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul’da Fenerbahçeli Kazım Ergen isimli erkek 2007’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe arasında oynanan maçta futbolculara kızıp eşine terlik fırlattı. Kazım... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T13:15+0300

2022-08-08T13:15+0300

2022-08-08T13:21+0300

fenerbahçe

türkiye

görme engelli

terlik

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İstanbul’da yaşayan Kazım Ergen, fanatiği olduğu Fenerbahçe’nin müsabakalarından hiçbirini kaçırmıyordu. Ergen, 16 Aralık 2007’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-1’lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta kazandıklarına sevinmeden futbolcuların oyununa kızdı.Fırlattığı terlik Melek Ergen’in yüzüne isabet ettiSabah gazetesinden Mevlüt Hasgül’ün haberine göre; maçın ardından eve giden Ergen, eşi Melek Ergen’in kendisiyle de ilgilenmediği gerekçesiyle tartışma çıkardı. eşi Melek Ergen ile tartışmaya başlayan Kazım Ergen, tartışmanın bir süre sonra büyümesiyle ayağında bulunan terliği eşi Melek Ergen’e fırlattı. Kazım Ergen’in fırlattığı terlik, Melek Ergen’in yüzüne isabet etti.Melek Ergen, yüzüne isabet eden terlik sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Melek Ergen’in gözünde, terliğin isabeti sonucunda görme kaybı meydana geldi. Bunun üzerine, Kazım Ergen’e, eşi Melek Ergen’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.Soruşturma aşamasında, tedavi sonrasında olayla ilgili olarak İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor da yerini aldı. Raporda, Melek Ergen’in, yüzünden, yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığına yer verildi.6 yıl 8 ay hapis cezası verildiİstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde olayla ilgili olarak açılan davada Kazım Ergen, eşine yönelik olarak gerçekleştirdiği kasten yaralama suçundan yargılandı.Mahkeme heyeti, kasten yaralama suçunu eşine yönelik işlediği gerekçesiyle Kazım Ergen’e 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.İstinaf cezayı 5 yıla düşürdüİlk derece mahkemesinin kararına itiraz edildi ve dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesine gitti. Daire, ek savunma verilmemiş olması gerekçesiyle dosya hakkında duruşma açtı. Daire, kasten yaralama suçundan mahkumiyet alan Kazım Ergen hakkındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verdi. Kararda ayrıca, Kazım Ergen’in eşine yönelik gerçekleştirdiği kasten yaralama suçu dolayısıyla 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.Dosya Yargıtay’a gittiBunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi’nin kararıyla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, ilk derece mahkemesince Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesi gereği ek savunma verilmemiş olması gerekçe gösterilerek, istinaf mahkemesince duruşma açıldığından bahsedildi.Kararda, koşulları oluşmadığı halde ve gerekçesi gösterilmeden sanık hakkında TCK’nın ilgili maddesi gereğince ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmasının aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığına yer verildi. Daire heyeti, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı hukuka uygun bularak, temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

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fenerbahçe, görme engelli, terlik