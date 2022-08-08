https://tr.sputniknews.com/20220808/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruk-ilk-macimda-galibiyetle-tanistim-3-puanla-basladim-1059633932.html

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk maçımda galibiyetle tanıştım, 3 puanla başladım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk maçımda galibiyetle tanıştım, 3 puanla başladım

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "İlk maçımda galibiyetle... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T02:03+0300

2022-08-08T02:03+0300

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spor

okan buruk

galatasaray

antalyaspor

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Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da sıcak ve nemli havada maç oynandığını, bu durumun da oyunu ve oyuncuları etkilediğini söyledi.Geçen yılın ikinci yarısının en başarılı takımı ile oynadıklarını belirten Buruk, "Antalyaspor, uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Zor bir deplasman. Bizim kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır ve tam bir kadroyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Birçok olumsuz şey vardı maçtan önce. Hem kampta hem de hazırlık sürecinde oyuncuların Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdiği emek bizim için olumluydu" dedi.Buruk, iki takımın da maçı kazanabilecek pozisyonlar ürettiğini anlatarak, "Antalyaspor'un net penaltı kaçırması, net bir şekilde karşı karşıya kalması, bizim direkten dönen topumuz gibi pozisyonlar vardı. 3 ihtimalli bir maçtı. Beraberliğe gidecek gibi gözüken maçı kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyuz. Antalyaspor'u da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.'Galatasaray'a imza attığım andan itibaren inanılmaz heyecan ve mutluluk yaşıyorum'Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk maçına çıktığını anımsatan Buruk, şöyle konuştu:Buruk, kadro yenileme çalışmalarının uzun zamandır sürdüğüne dikkati çekerek, "Yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler, takıma doğrudan katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için çok önemli. İki oyuncumuz geldi. Bizimle başlayacaklar. Durumları göreceğiz. Maç oynamaya hazır mı, göreceğiz. Diğer mevkilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Transfer için bir ay daha süre var" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220807/galatasaray-sezonun-ilk-macinda-antalyasporu-deplasmanda-1-0-yendi-1059631209.html

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okan buruk, galatasaray, antalyaspor