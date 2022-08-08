https://tr.sputniknews.com/20220808/giresunda-siddetli-yagis-sonrasi-sel-ve-heyelan-meydana-geldi-1059658390.html

Giresun’da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi

Giresun’da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi

Giresun’da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelanlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı köylerde cami ve evlerde su... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T15:55+0300

2022-08-08T15:55+0300

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sağanak yağış

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heyelan

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Giresun’da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi.Keşap ilçesine bağlı Çakırlı Köyü Muhtarı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, ”Dün akşam saatlerinde başlayan yağış köyde ciddi hasarlara yol açtı. Köy yollarında heyelanlar yaşandı köy camimizi ise su bastı. Çok şükür ki herhangi bir can kaybımız yaşanmadı. Devletimiz de tüm imkanlarıyla yağışın etkili olmaya başladığı andan itibaren gereken tüm desteği sağladı. Kaymakamımız, il genel meclis üyelerimiz hepsi yanımızdaydı. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bazı köy yollarımız kapalı ama açma çalışmaları devam ediyor" dedi.Keşap ilçesine bağlı ulaşıma kapalı köylerden birisi olan Karabedir köyünde ikamet eden Talip Kaya ise köy yollarıyla beraber tarım arazilerinde büyük hasar olduğunu söyledi. Köy sakini Kaya, ”Köydeki bir çok yerde tarım arazilerinde ciddi hasarların oldu. Yağış dün öğleden sonra başladı ve 4,5 saat devam etti. Köy yollarında ve tarım arazilerimizde ciddi heyelanlar söz konusu. Ama şükürler olsun ki, can kaybımız yok. Allah beterinden muhafaza etsin inşallah” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220808/giresun-usak-ve-afyonkarahisarda-saganak-yagis-su-baskinlarina-neden-oldu-1059632213.html

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