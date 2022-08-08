https://tr.sputniknews.com/20220808/handelsblatt-avrupa-gelismekte-olan-ulkelerin-gazini-calmaya-karar-verdi-1059665838.html

Handelsblatt: Avrupa, gelişmekte olan ülkelerin gazını çalmaya karar verdi

Handelsblatt: Avrupa, gelişmekte olan ülkelerin gazını çalmaya karar verdi

Almanya'nın yüksek tirajlı ekonomi gazetesi Handelsblatt, Avrupa’nın, Rus doğalgazından vazgeçmek amacıyla gelişmekte olan ülkelerin gazını çaldığını ve... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T19:39+0300

2022-08-08T19:39+0300

2022-08-08T19:39+0300

multimedya

karikatür

doğalgaz

avrupa birliği

almanya

enerji krizi

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Mathias Peer imzalı yazıda, Bangladeş ve Pakistan’da şimdiden elektrik sorunu yaşandığı belirtilerek, “Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa Birliği, küresel enerji piyasalarında büyük kargaşaya neden oluyor, bu da özellikle yoksul ülkeleri sert vuruyor” ifadesine yer verildi.Avrupa’nın alternatif kaynaklar bulma arzusunun, dünyanın diğer bölgelerinden enerji kaynaklarını çalma sayesinde olmaması gerektiğini kaydeden Peer, “Yakın zamana kadar ağırlıklı olarak Asya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tanker filosunun önemli kısmı, Avrupa’daki gaz kıtlığını telafi etmek için şimdi bu bölgeye gidiyor. AB, enerji sorunlarını küresel Güney ülkeleri pahasına çözmemeli” ifadelerini kullandı.

avrupa birliği

almanya

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2022

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

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karikatür , doğalgaz, avrupa birliği, almanya, enerji krizi