https://tr.sputniknews.com/20220808/handelsblatt-avrupa-gelismekte-olan-ulkelerin-gazini-calmaya-karar-verdi-1059665838.html
Handelsblatt: Avrupa, gelişmekte olan ülkelerin gazını çalmaya karar verdi
Handelsblatt: Avrupa, gelişmekte olan ülkelerin gazını çalmaya karar verdi
Almanya'nın yüksek tirajlı ekonomi gazetesi Handelsblatt, Avrupa’nın, Rus doğalgazından vazgeçmek amacıyla gelişmekte olan ülkelerin gazını çaldığını ve... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T19:39+0300
2022-08-08T19:39+0300
2022-08-08T19:39+0300
multimedya
karikatür
doğalgaz
avrupa birliği
almanya
enerji krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059664394_118:0:2648:1423_1920x0_80_0_0_591dab87dc9ba6f0c6d45947a610e02b.jpg
Mathias Peer imzalı yazıda, Bangladeş ve Pakistan’da şimdiden elektrik sorunu yaşandığı belirtilerek, “Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa Birliği, küresel enerji piyasalarında büyük kargaşaya neden oluyor, bu da özellikle yoksul ülkeleri sert vuruyor” ifadesine yer verildi.Avrupa’nın alternatif kaynaklar bulma arzusunun, dünyanın diğer bölgelerinden enerji kaynaklarını çalma sayesinde olmaması gerektiğini kaydeden Peer, “Yakın zamana kadar ağırlıklı olarak Asya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tanker filosunun önemli kısmı, Avrupa’daki gaz kıtlığını telafi etmek için şimdi bu bölgeye gidiyor. AB, enerji sorunlarını küresel Güney ülkeleri pahasına çözmemeli” ifadelerini kullandı.
avrupa birliği
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059664394_587:0:2484:1423_1920x0_80_0_0_c8eac1e52ca203584c9e14c8d468c6f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
karikatür , doğalgaz, avrupa birliği, almanya, enerji krizi
Handelsblatt: Avrupa, gelişmekte olan ülkelerin gazını çalmaya karar verdi
Abone ol
Almanya'nın yüksek tirajlı ekonomi gazetesi Handelsblatt, Avrupa’nın, Rus doğalgazından vazgeçmek amacıyla gelişmekte olan ülkelerin gazını çaldığını ve böylelikle orada enerji krizini kışkırttığını yazdı.
Mathias Peer imzalı yazıda, Bangladeş ve Pakistan’da şimdiden elektrik sorunu yaşandığı belirtilerek, “Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa Birliği, küresel enerji piyasalarında büyük kargaşaya neden oluyor, bu da özellikle yoksul ülkeleri sert vuruyor
” ifadesine yer verildi
.
Avrupa’nın alternatif kaynaklar bulma arzusunun, dünyanın diğer bölgelerinden enerji kaynaklarını çalma sayesinde olmaması gerektiğini kaydeden Peer, “Yakın zamana kadar ağırlıklı olarak Asya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tanker filosunun önemli kısmı, Avrupa’daki gaz kıtlığını telafi etmek için şimdi bu bölgeye gidiyor. AB, enerji sorunlarını küresel Güney ülkeleri pahasına çözmemeli” ifadelerini kullandı.