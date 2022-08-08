https://tr.sputniknews.com/20220808/ic-ege-ve-bati-akdenizin-ic-kesimleri-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1059636336.html

Meteoroloji uyarmıştı: Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji uyarmıştı: Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji'den yapılan İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul da dahil bir çok bölgede sağanak yağmur etkili... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T06:23+0300

2022-08-08T06:23+0300

2022-08-08T06:23+0300

türkiye

meteoroloji

sağanak yağış

ege

akdeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Saat 06.00 sıralarında Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili olmaya başladı.Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

türkiye

ege

akdeniz

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meteoroloji, sağanak yağış, ege, akdeniz