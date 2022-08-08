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Meteoroloji uyarmıştı: Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı: Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor
Meteoroloji'den yapılan İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul da dahil bir çok bölgede sağanak yağmur etkili... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T06:23+0300
2022-08-08T06:23+0300
türkiye
meteoroloji
sağanak yağış
ege
akdeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Saat 06.00 sıralarında Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili olmaya başladı.Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
türkiye
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meteoroloji, sağanak yağış, ege, akdeniz

Meteoroloji uyarmıştı: Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor

06:23 08.08.2022
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Meteoroloji'den yapılan İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul da dahil bir çok bölgede sağanak yağmur etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Saat 06.00 sıralarında Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili olmaya başladı.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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