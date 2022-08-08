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İçişleri Bakanı Soylu: Hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır
İçişleri Bakanı Soylu: Hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır
Bolu’nun Gerede ilçesinde 71. Esentepe Yağlı Güreşleri’ni izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada “Allah şahittir, biz de şahidiz... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T02:20+0300
2022-08-08T02:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
süleyman soylu
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Bolu’nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak gerçekleşen Esentepe Yağlı Güreşleri’nin 71’incisi düzenlendi. Güreşlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Güreşlerin açılışında konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, “Bu güzel günün herkese, ülkeye, Gerede'ye hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz. Bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah bizi milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ülkemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muhammediye'yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan dedeye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyüklerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin” diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, süleyman soylu, pehlivan

İçişleri Bakanı Soylu: Hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır

02:20 08.08.2022 (güncellendi: 02:24 08.08.2022)
© İHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Bolu’nun Gerede ilçesinde 71. Esentepe Yağlı Güreşleri’ni izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada “Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.
Bolu’nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak gerçekleşen Esentepe Yağlı Güreşleri’nin 71’incisi düzenlendi.
Güreşlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Güreşlerin açılışında konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, “Bu güzel günün herkese, ülkeye, Gerede'ye hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz. Bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah bizi milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ülkemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muhammediye'yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan dedeye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyüklerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin” diye konuştu.
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